    社會

    網路販售犬用白內障禁藥 碩士女賣家慘了

    2026/01/02 23:18 記者王捷／台南報導
    黃女在網路販售未核准輸入的日本犬用白內障保養液，被判6月得易科罰金。（新北市動保處提供）

    台南地方法院審理一件動物用藥案，黃姓女子在網路販售未核准輸入的日本犬用白內障保養液，獲利近10萬元，判6月得易科罰金，並沒收不法所得。

    動物用藥品未經主管機關核准輸入，就屬於禁藥不可販售，但是黃女從2023年6月24日前起，向年籍不詳網友購得「日本千壽SENJU」犬用初發白內障營養液保養液15ml，再用蝦皮帳號上架出售。

    法院依附表認定，黃女以每瓶335元到365元不等價格完成198筆訂單，撥款合計9萬6791元，全案由台南市動物防疫保護處函送偵辦，卷內有商品照片、蝦皮帳號資料、販售明細與對話紀錄等佐證，黃女在法院審理時也坦承犯行。

    農業部動植物防疫檢疫署函覆，該產品可用於預防犬老年性初發白內障，但從未核發動物用藥品許可證，因此屬未經核准輸入的動物用禁藥。台南地檢署主張，黃女有高學歷，是明知禁藥卻依然公開販售，但法院認為，卷證頂多只能能證明她未積極查證來源才導致違規發生，這是不確定故意，多次販售則以接續犯評價為一罪。

    量刑部分，法院沒有採信辯護人請求，以刑法59條減刑與宣告緩刑，因為黃女販售期間不短，而且曾經在2016年間因網路販賣褪黑激素，涉禁藥獲緩起訴，她應該提高查證義務卻未確實查核。

    法官斟酌黃女認罪，並主動繳回所得，她碩士畢業現任上班族，月薪約4萬8000元且需扶養父親，判6月可易科罰金。

