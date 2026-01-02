1/2今彩539頭獎開1注! 800萬獎落高雄

1月2日開獎的第115000002期今彩539頭獎開出1注，第115000001期大樂透頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

1月2日開獎的第115000002期今彩539頭獎開出1注，由高雄市鼓山區華榮路201號「圓富榮彩券行」開出；第115000001期大樂透頭獎則摃龜。

第115000001期大樂透中獎號碼「03、07、16、19、40、42，特別號：12」。頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得335萬8430元；參獎共20注中獎，每注可得9萬4984元；肆獎共94注中獎，每注可得1萬2991元；伍獎共1655注中獎，每注可得2000元；陸獎共2876注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬9675中獎，每注可得400元；普獎共3萬2152注中獎，每注可得400元。

第115000001期49樂合彩中獎號碼為「03、07、16、19、40、42」。四合摃龜；三合共51注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2494注中獎，每注可得1250元。

第115000002期今彩539中獎號碼為「17、18、25、36、39」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共193注中獎，每注可得2萬元；參獎共6493注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1653注中獎，每注可得50元。

第115000002期39樂合彩中獎號碼為「17、18、25、36、39」。四合共開出3注，每注可得21萬2500元；三合共204注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬695注中獎，每注可得1125元。

第115000002期3星彩中獎號碼為「710」。壹獎共46注中獎，每注可得5000元。

第115000002期4星彩中獎號碼為「8721」。壹獎共7注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

