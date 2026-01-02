為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    不只賣毒還「獻身」 男上加男判5年半

    2026/01/02 21:01 記者王捷／台南報導
    毒蟲周男被判刑5年6月，沒收手機並追徵5500元。示意圖。（資料照）

    周姓男子以LINE聯絡黃姓男子、鄭姓男子，4度販賣安非他命，還供稱買毒可免費陪吸與性行為。台南地方院判以販毒罪判期徒刑5年6月，沒收手機、追徵販毒所得5500元。

    周男明知安非他命屬第二級毒品仍為營利販賣，交易價量多為0.3公克1包1000元，也有1公克1包2000元，另一次在汽車旅館收1500元，交付針筒型安非他命。

    警方掌握線索，去年6月4日持搜索票到台南某汽車旅館房前搜索，扣得周男用來聯繫販毒的iPhone15 Plus與SIM卡，調閱他與買家LINE對話、轉帳明細等，作為認定交易的證據。

    台南地院認為，販賣毒品難以公開且無公定價，若無利可圖不會甘冒重刑風險。周男除自白外，也供述販賣後可獲免費與買家共同施用毒品及性行為，法院據此認定其營利意圖成立，並就其偵查與審理均自白依法減刑。

    此外，周男供出其中一次毒品來源為暱稱傑夫、英文拼寫Jeff的張姓男子，警方循線查獲並查證屬實，該次再獲減刑。其餘所指上游未被查獲或查獲案件與本案交易不符，法院不予比照。法院綜合周男前科與4次販賣情節，定應執行5年6月，扣案手機沒收，未扣案所得5500元沒收或追徵，全案仍可上訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    圖
    圖
