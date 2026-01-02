憲法法庭重啟3大法官缺席評議 司改會籲總統速補缺額

115年憲判字第1號判決僅由5位大法官參與評議，蔡宗珍、楊惠欽、朱富美3位大法官未出席評議。（資料照）

憲法法庭今作成115年憲判字第1號判決，就「辯護人對羈押處分提起準抗告案」作出憲法解釋。對此，司改會發布聲明，憲法法庭依法作成裁判、維持憲政機關正常運作值得肯定，但對蔡宗珍、楊惠欽與朱富美3位大法官缺席判決評議深表遺憾，呼籲賴清德總統應儘速提名新任大法官，補足憲法法庭缺額。

司改會表示，憲法法庭在停擺長達328天後，已於去年底作成114年憲判字第1號判決，並宣告今年1月修正公布的「憲法訴訟法」部分規定失效，使憲法法庭得以重新運作，憲法法庭依法負有作成裁判的憲法義務，在新法失效後即迅速處理涉及人民權益的重要憲法爭議，具正面意義。

不過，司改會亦指，憲法法庭自設置初期的2022年至2023年間，每年平均作成約20件判決，但自2024年起因7位大法官任期屆滿出現缺額，判決量明顯下滑。另自2024年中後至2025年憲判字第1號作成前，長達417天未作成任何實體判決，形同人民憲法救濟出現長時間「空白期」，呼籲憲法法庭應加快審理腳步，彌補過去一年多來的制度空窗。

針對本案僅由5位大法官參與評議，另蔡宗珍、楊惠欽、朱富美3位大法官未出席評議，司改會深感遺憾，強調既然先前的憲法判決已具正當性與拘束力，大法官更應持續履行憲法職責，參與後續案件的審理與評議。

司改會說，即便現階段憲法法庭得以勉力運作，但人數不足仍嚴重影響審理效率。依部分大法官於意見書所述，目前新制施行後案件量暴增，僅由8名大法官分擔審理與主筆工作，已累積近百件待決案件，若未補足人力，恐需6年以上才能消化完畢，積案壓力形同「堰塞湖」。

司改會呼籲，賴清德總統應儘速啟動新一輪大法官提名程序，並與立法院進行實質協商，納入多元審薦代表，以確保憲法法庭能有效運作，及時回應人民在訴訟權與憲法權利上的救濟保障。

