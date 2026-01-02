為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    憲法法庭受理案件還有94件!總預算、性侵追訴期等釋憲案受矚目

    2026/01/02 19:50 記者楊心慧／台北報導
    最新統計數字顯示，目前獲憲法法庭受理的案件為94件。（記者楊心慧攝）

    最新統計數字顯示，目前獲憲法法庭受理的案件為94件。（記者楊心慧攝）

    藍白兩黨聯手通過憲法訴訟法修正案，提高大法官評議等門檻，並兩度封殺大法官人事案，導致憲法法庭實質癱瘓，如今憲法法庭復活；最新統計數字顯示，目前獲憲法法庭受理的案件為94件，包含攸關被害人權益的「性侵害追訴權時效」、具政治性的「114年度中央政府總預算」皆備受關注且有急迫性，法界盼未來憲法法庭能盡快審理作出判決。

    立法院前年底三讀通過憲訴法修正案，規定參與評議的大法官人數不得低於10人，違憲宣告的大法官人數不得低於9人，而去年10月底有7位大法官任期屆滿，目前只有8位大法官，立院封殺大法官提名人選後，憲法法庭停擺，所幸上個月憲法法庭宣判修正案違憲，讓憲法法庭得以復活。

    根據憲法法庭最新統計數字顯示，未結案的案件共有473案，若以聲請人身分別觀察，以人民435件最多，占91.97％，其次為法院聲請26件，機關7件及立法委員5件；其中獲憲法法庭受理的案件為94件（已扣除今天宣判的1件）。

    外界關注的釋憲案包含備受婦團關注的「性侵害追訴權時效」，據統計，近20年有1097位性侵被害人，因追訴權時效太短而無法提告，許多加害人仍逍遙法外；另「未成年子女收養限制」、「勞工加班資格認定」等也還在排隊等待釋憲。

    另外，還有中央政府總預算、財政收支劃分法、選罷法等備受各界關注，其中「114年度中央政府總預算」遭藍白立委聯手刪除總預算，民進黨51名立委及行政院主張違反法律明確性、權力分立原則，有違憲疑義，向憲法法庭聲請法規範憲法審查，憲法法庭於去年8月6日受理釋憲聲請。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播