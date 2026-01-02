憲法法庭受理案件還有94件!總預算、性侵追訴期等釋憲案受矚目

最新統計數字顯示，目前獲憲法法庭受理的案件為94件。（記者楊心慧攝）

藍白兩黨聯手通過憲法訴訟法修正案，提高大法官評議等門檻，並兩度封殺大法官人事案，導致憲法法庭實質癱瘓，如今憲法法庭復活；最新統計數字顯示，目前獲憲法法庭受理的案件為94件，包含攸關被害人權益的「性侵害追訴權時效」、具政治性的「114年度中央政府總預算」皆備受關注且有急迫性，法界盼未來憲法法庭能盡快審理作出判決。

立法院前年底三讀通過憲訴法修正案，規定參與評議的大法官人數不得低於10人，違憲宣告的大法官人數不得低於9人，而去年10月底有7位大法官任期屆滿，目前只有8位大法官，立院封殺大法官提名人選後，憲法法庭停擺，所幸上個月憲法法庭宣判修正案違憲，讓憲法法庭得以復活。

根據憲法法庭最新統計數字顯示，未結案的案件共有473案，若以聲請人身分別觀察，以人民435件最多，占91.97％，其次為法院聲請26件，機關7件及立法委員5件；其中獲憲法法庭受理的案件為94件（已扣除今天宣判的1件）。

外界關注的釋憲案包含備受婦團關注的「性侵害追訴權時效」，據統計，近20年有1097位性侵被害人，因追訴權時效太短而無法提告，許多加害人仍逍遙法外；另「未成年子女收養限制」、「勞工加班資格認定」等也還在排隊等待釋憲。

另外，還有中央政府總預算、財政收支劃分法、選罷法等備受各界關注，其中「114年度中央政府總預算」遭藍白立委聯手刪除總預算，民進黨51名立委及行政院主張違反法律明確性、權力分立原則，有違憲疑義，向憲法法庭聲請法規範憲法審查，憲法法庭於去年8月6日受理釋憲聲請。

