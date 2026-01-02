為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    跨年夜堵外語師討補習班退費！家長等5人犯強制罪遭判拘役

    2026/01/02 20:05 記者王捷／台南報導
    去年跨年夜，許女與楊男等人到外語教師住家圍堵，又追到管理室質問補習班退費問題，因妨礙外語師的關門、離開自由，被依強制罪判拘役10至15日，可易科罰金。此為跨年夜示意圖。（資料照）

    跨年夜揪團討補習班退費，許姓家長等5人守在大樓側門堵住外語教師去路，還追到管理室繼續質問。台南地方法院去年這起妨害外語師的關門與離去權利，依強制罪判許姓女子拘役15日，另4人各10日，都可以易科罰金。

    許女的小孩參加兒童外語課程，雙方因請假退費起爭執，教師僅以網路聯繫未留電話。前年12月31日晚間約9時，許女與友人楊男、錢女、陳男及接送學生的康女，趁著要跨年前去教師的住處大樓守候堵人，因而發生紛爭。

    錢女先趁住戶出入未關門進入等候，教師送學生下樓要關側門時，康女以身體擋門，許女與楊男、陳男隨即未經同意入內圍住教師，錢女也上前阻擋離開路線，眾人就退費問題大聲質問，教師轉身跑向管理室躲避，許女等4人尾隨穿過中庭追到管理室外繼續質問。

    管理員出面要求陌生人離開，4人以已報警要等警方到場為由拒走，直到員警處理才散去，法官依110報案紀錄、監視器畫面及勘驗筆錄等，認5人分工一致，足以使被害人行動受限，已妨害其管理門戶與離去權利。

    法官量刑時指出，5人未採和平合法方式處理糾紛，行為不該，但到庭自白且妨害時間不長，分別量處拘役並諭知易科罰金折算標準，每日以1000元折算1日。檢方提起公訴後，法院認宜以簡易判決處刑，全案仍可在判決送達後20日內提起上訴。

