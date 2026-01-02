太子集團洗錢據點+1！帛琉度假村變水房 負責人等7人拘提

帛琉某度假村負責人石濱芳。（記者陳彩玲攝）

台北地檢署偵辦太子集團在台公司洗錢案，查出4艘遊艇曾停靠基隆碧砂漁港，替集團搬運違禁品，檢調警另循線追出，新冠肺炎疫情期間，太子集團於太平洋島國帛琉某度假村經營跨國網路博弈，成立水房洗錢。檢方今天發動第5波搜索，約談度假村負責人石濱芳等7名被告，全案朝違反組織犯罪、洗錢、賭博等罪偵辦。

太子集團主席陳志涉於香港成立博高公司購買遊艇，用來搬運違禁品，其中有4艘遊艇2020年到去年間頻繁停泊於基隆碧砂漁港，當時為方便管理，於我國成立玄古管理顧問公司遊艇。

檢調警追查發現遊艇後續駛離，停靠帛琉，循線查出帛琉也是太子集團洗錢據點，新冠肺炎疫情期間，集團透過旅遊業者牽線，低調在帛琉某度假村內設立博弈據點，藉觀光與娛樂名義掩護，將不法資金透過賭博、兌碼等方式漂白。

北檢主任檢察官林彥均、檢察官陳怡君、檢察官謝仁豪今天指揮調查局台北市調查處、基隆市調查站等單位，執行第5波行動，兵分4路搜索石濱芳等3人相關處所，共4處，並通知、拘提被告7人到案說明。

美國資料顯示，太子集團透過「Grand Legend International Asset Management」公司，和帛琉當地組織犯罪份子Wang Guodan（王國丹）合作，在帛琉的Kayangel州和帛琉機場投資租地；Rose Wang是帛琉的飯店業者，也是跨國組織犯罪協助者，曾協助太子集團在帛琉建立商業據點，取得帛琉恩格貝拉斯島99年租約，開發豪華度假村。

