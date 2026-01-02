為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    坦承收賄上百萬 李明峯求交保「這3原因」被打槍

    2026/01/02 18:47 記者王捷／台南報導
    台南市前消防局長李明峯。（資料照）

    台南市前消防局長李明峯。（資料照）

    台南市前消防局長李明峯涉違反貪污治罪條例，被羈押並禁止接見通信後提起抗告，雖然他坦承收賄，但高等法院台南分院今天裁定，李明峯犯罪嫌疑重大，且仍有逃亡、滅證及串證之虞，裁定駁回抗告，且不能再抗告。

    台南高分院指出，李明峯不服台南地方法院去年12月25日所作羈押及禁止接見通信裁定，提出抗告，經審理後認為原裁定認事用法並無不合，也未違反比例原則。

    李明峯提出抗告理由，認為原審法官訊問時，坦承檢方羈押聲請書所指他涉犯貪污治罪條例對於職務上行為收受賄賂的相關事實。

    台南高分院則認為，該罪法定刑為7年以上有期徒刑，得併科6千萬元以下罰金，這是重罪，而且李明峯先前在檢察官訊問時，仍否認收受相關款項，直到檢方檢附卷證聲請羈押後，才大致坦認犯行，顯示有心存僥倖、避重就輕的傾向。

    另外，李明峯擔任消防局長有15年，且涉收賄金額上百萬元，推認具備相當資力，存在逃亡可能，此外，李明峯供稱犯案時擔心遭監聽，改用他人提供的行動電話聯絡，並以LINE等通訊軟體溝通，卻刻意未提及WhatsApp等聯繫管道，法院認為其辯稱並非故意刪除通訊內容，尚難採信。

    合議庭也指出，本案不法款項來源、相關捐贈者身分及犯罪細節，仍有待檢察官傳喚證人釐清，李明峯又自承可決定是否接受捐贈，若獲釋或交保，顯然易於滅證或串證，因此認為仍有羈押並禁止接見通信的必要。本裁定不得再抗告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播