為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    埋伏前女友家持刀刺警險奪命 恐怖情人二審改判7年3月

    2026/01/02 18:38 記者許國楨／台中報導
    台中市2024年耶誕節發生恐怖情人持刀襲警事件，彭姓男子潛入前女友家埋伏，趁警方陪同返家之際衝出行兇，造成2名警員及現任男友受傷，員警負傷仍奮力將彭男壓制在地。（資料照）

    台中市2024年耶誕節發生恐怖情人持刀襲警事件，彭姓男子潛入前女友家埋伏，趁警方陪同返家之際衝出行兇，造成2名警員及現任男友受傷，員警負傷仍奮力將彭男壓制在地。（資料照）

    台中市南區工學二街1處住宅，2024年耶誕節發生恐怖情人持刀襲警事件，彭姓男子不滿與前女友分手，無視保護令潛入屋內埋伏，趁警方陪同返家之際衝出行兇，造成2名警員及現任男友受傷，其中1警胸腹遭刺傷及心臟險喪命，全案近日二審宣判，台中高分院考量與其中1名被害人達成和解，改判7年3月，仍可上訴。

    檢警調查，彭男與李姓女子分手後情緒失控，案發當日凌晨先到李女住處按鈴、持刀威嚇，甚至以滅火器噴灑門口鞋子，李女與現任洪姓男友察覺異狀，急赴派出所報案並聲請保護令，未料手續完成後，李女透過家中監視器赫然發現，彭男竟利用未歸還的鑰匙潛入屋內，持刀大肆破壞家具。

    基於安全考量，2名陳姓員警陪同2人返家查看，未料才剛開燈踏入屋內，黑暗角落中彭男突然衝出，持33公分長刀撲向洪男，警方立即噴灑辣椒水制止，但彭男完全失控，轉而朝警員胸口、腹部連刺3刀，另1警員上前阻擋也遭砍傷，洪男協助壓制時同樣被刺。

    密錄器畫面顯示，現場尖叫聲、嘶吼聲交雜，彭男激烈反抗，情緒崩潰高喊「讓我死！」其中1名警員事後才發現防彈背心內側全是血，胸腹衣物破了3個洞，刀鋒已刺入心包膜，緊急送醫才撿回一命。台中地院一審認定彭男犯意重大，依殺人未遂等罪判處7年5月，案經上訴二審，台中高分院考量彭與洪男以45萬元達成和解，改判7年3月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播