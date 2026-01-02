埋伏前女友家持刀刺警險奪命 恐怖情人二審改判7年3月

台中市2024年耶誕節發生恐怖情人持刀襲警事件，彭姓男子潛入前女友家埋伏，趁警方陪同返家之際衝出行兇，造成2名警員及現任男友受傷，員警負傷仍奮力將彭男壓制在地。（資料照）

台中市南區工學二街1處住宅，2024年耶誕節發生恐怖情人持刀襲警事件，彭姓男子不滿與前女友分手，無視保護令潛入屋內埋伏，趁警方陪同返家之際衝出行兇，造成2名警員及現任男友受傷，其中1警胸腹遭刺傷及心臟險喪命，全案近日二審宣判，台中高分院考量與其中1名被害人達成和解，改判7年3月，仍可上訴。

檢警調查，彭男與李姓女子分手後情緒失控，案發當日凌晨先到李女住處按鈴、持刀威嚇，甚至以滅火器噴灑門口鞋子，李女與現任洪姓男友察覺異狀，急赴派出所報案並聲請保護令，未料手續完成後，李女透過家中監視器赫然發現，彭男竟利用未歸還的鑰匙潛入屋內，持刀大肆破壞家具。

基於安全考量，2名陳姓員警陪同2人返家查看，未料才剛開燈踏入屋內，黑暗角落中彭男突然衝出，持33公分長刀撲向洪男，警方立即噴灑辣椒水制止，但彭男完全失控，轉而朝警員胸口、腹部連刺3刀，另1警員上前阻擋也遭砍傷，洪男協助壓制時同樣被刺。

密錄器畫面顯示，現場尖叫聲、嘶吼聲交雜，彭男激烈反抗，情緒崩潰高喊「讓我死！」其中1名警員事後才發現防彈背心內側全是血，胸腹衣物破了3個洞，刀鋒已刺入心包膜，緊急送醫才撿回一命。台中地院一審認定彭男犯意重大，依殺人未遂等罪判處7年5月，案經上訴二審，台中高分院考量彭與洪男以45萬元達成和解，改判7年3月。

