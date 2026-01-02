為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    憲法法庭判槍砲犯羈押處分違憲 屏院：不影響有罪定讞執行

    2026/01/02 18:21 記者楊心慧、李立法／綜合報導
    憲法法庭判屏東地院（見圖）對槍砲犯羈押處分違憲，屏院表示，不影響該案有罪定讞及執行。（記者李立法攝）

    憲法法庭今天針對屏東地方法院2022年12月29日對林姓槍砲犯的羈押處分，判決牴觸憲法、應予廢棄，並發回屏東地院；屏東地院表示，該案已定讞且當事人已發監服刑，憲法法庭的該判決並不影響林案犯罪事實及執行，尊重憲法法庭的判決，待收受判決書後，將依該判決意旨辦理。

    憲法法庭今天宣示「115年憲判字第1號判決」，聲請人林男涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，屏東地方法院2022年12月29日裁定羈押林男，林男主張辯護人有權為被告的利益聲請撤銷羈押，向屏東地院提出聲請，卻被屏東地院駁回聲請撤銷羈押的請求，林男不滿法律規定僅被羈押的被告本人才能對羈押處分提起救濟，實務上羈押的被告因自由受拘束難以自行聲明異議，且辯護律師亦不能代為準抗告，導致被告失去救濟機會；他援引憲法法庭111年憲判字第3號判決意旨，質疑刑事訴訟法第416條第1項違反憲法保障的人身自由與訴訟權，請求憲法法庭判定法律違憲。

    「115年憲判字第1號判決」由5位大法官評議，審判長為謝銘洋，其餘參加評議大法官包含呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥；憲法法庭書記廳廳長許碧惠表示，屏東地院112年度聲字第19號對林案的刑事裁定牴觸憲法，應予廢棄，並發回屏東地院，依據本判決意旨重新審理。

    相關新聞請見︰

    今年首宗釋憲案出爐！槍砲犯不滿羈押處分 憲法法庭判屏東地院裁定違憲

