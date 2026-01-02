為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    司改會聲明肯定憲法判決 籲3名大法官出席評議

    2026/01/02 17:25 中央社
    憲法法庭今天作成115年憲判字第1號判決，民間司法改革基金會表示肯定，並對3位大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美缺席判決評議深表遺憾，也籲請總統賴清德盡速提名新任大法官。

    憲法法庭今天做出115年憲判字第1號判決，刑事訴訟法關於聲請撤銷或變更審判長、受命法官或受託法官關於羈押之處分，被告之辯護人，除與被告明示意思相反外，得為被告之利益而聲請法院撤銷或變更。另外，屏東地方法院112年度聲字第19號刑事裁定牴觸憲法，應予廢棄，並發回屏東地方法院。

    司改會指出，憲法法庭停擺328天後，於民國114年12月29日作成114年憲判字第1號，並宣告114年1月23日修正公布的憲法訴訟法失效，使憲法法庭得以繼續運作。憲法法庭作成裁判，乃盡其憲法上所應履行義務，因此於新修憲訴法失效後盡速再度作成判決，並處理關乎人民權益的重要憲法爭議，值得肯定。

    針對3位大法官缺席本次判決評議，司改會表示，就3位大法官於114憲判1號中拒絕參與判決評議情形，司改會於該判決後即表示，既然114憲判1號已作成正當、有效的憲法判決並拘束全國人民及各機關，則應期許大法官今後應持續參與憲法法庭後續案件的評議，以忠實履行其憲法所賦予的職責。

    司改會指出，對於3位大法官於本次判決，仍不願克盡憲法職責出席判決評議，司改會深表遺憾。但仍持續呼籲3位大法官未來仍應出席憲法法庭審理案件之評議。

    司改會也籲請賴總統盡速提名新任大法官，補足憲法法庭缺額。司改會強調，目前尚有缺額的憲法法庭，難以期待有效率處理目前積案。因此，為盡速落實保障人民訴訟上及憲法上權益，司改會呼籲賴總統應盡速與立法院進行實質協商，納入更多元的審薦代表，並儘快完成下次大法官提名作業。

    中華民國憲法增修條文規定，司法院設大法官15人；不過，其中7名大法官於113年10月31日卸任，目前僅8名大法官。115年憲判字第1號判決僅大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五及尤伯祥署名，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美未列名。

