高雄警投資加密貨幣慘賠負債400萬 網路發文渲洩

高雄鼓山分局1員警投資加密貨幣慘賠負債400萬網路發文渲洩。（記者黃良傑攝）

高雄市鼓山警分局1員警在網路貼文，自稱前年12月投資加密貨幣千萬，原本距離職僅差一步，卻因日本突然宣布升息後，硬聲虧損負債400萬元，所幸2月前調到高雄，同事相互幫忙，讓他領悟到賺錢不易。

對員警PO文宣洩情緒，鼓山分局今介入了解後表示，該名員警勤務、作息都正常，只是發文展望新的一年。

該名員警元旦當天以「是一個充滿動盪的一年」為題在「脆」貼文，表示2025年因為自己的急躁鑄下了大錯，在2024年12月投資加密貨幣資產來到約1000萬，心想著離離職只差一步之遙時，在日本無預警要升息的消息當下，所有的累積不僅功虧一簣更負債近400萬元，頓時經濟的壓力如排山倒海襲擊而來。

他表示，正當還在適應每個月龐大債務的心理壓力時，又超乎預期的統調回到高雄，卻也踏入另外一個前所未有的工作環境，過去服務的單位性質都偏向單純，就算是在2023年10月統調到台北市，工作上都還算是在自己能負荷的節奏跟步調。

但在高雄市的強度與過去產生了極大的落差，「上班」的不適感大到對於上班已經產生抗拒，生活處在無預警的焦慮跟恐慌中，「原來這才是上班真正的樣子」。

結果一晃眼來到高雄也過2個多月，體感上也較一開始來的適應一些，新同事相處融洽且各個閱歷豐富，在工作上也都能相互幫忙協助。

對該員警的貼文，鼓山分局表示，該名員警去年10月到任龍華所，上班勤務均正常，應該只是發文抒發感想，以及對2026年新一年的自我期許，並無任何違規或違紀內容。

