憲法法庭：辯護人得為被告聲請撤銷或變更羈押處分

憲法法庭今下午3時召開記者會，由憲法法庭書記廳廳長許碧惠、新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞於現場說明判決。（記者楊心慧攝）

憲法法庭今天做出115年憲判字第1號判決，刑訴法關於聲請撤銷或變更審判長、受命法官或受託法官關於羈押之處分，被告之辯護人，除與被告明示意思相反外，得為被告之利益而聲請法院撤銷或變更。

另外，屏東地方法院112年度聲字第19號刑事裁定牴觸憲法，應予廢棄，並發回屏東地方法院。

判決表示，本件因有3名大法官拒絕參與評議，若將3人計入現有總額，憲法法庭即無法就本件作成判決，既影響大法官行使憲法所賦予的憲法解釋權，亦妨礙聲請人受憲法保障的訴訟權，殊非憲法所許。所以依114年憲判字第1號判決意旨，將持續拒絕參與本件評議的3名大法官，由現有總額中扣除。

刑事訴訟法第416條第1項規定，對於審判長、受命法官、受託法官或檢察官所為羈押等處分有不服者，受處分人得聲請所屬法院撤銷或變更之。處分已執行終結，受處分人亦得聲請，法院不得以已執行終結而無實益為由駁回。

林姓男子因涉犯槍砲罪被屏東地檢署起訴，屏東地方法院於111年12月間裁定林男羈押。林男的辯護人依刑訴法第416條第1項規定，援引111年憲判字第3號判決，具狀聲請撤銷羈押處分，但屏院以書狀上僅加蓋辯護人印文 ，並無林男簽名或蓋章等，與法律上程序不合等理由，裁定駁回確定。

林男認為，刑事訴訟法第416條第1項 ，將聲請撤銷或變更羈押處分的聲請人範圍限於被告本人，排除辯護人以自己的名義為被告的利益而為聲請的規定，違反憲法第8條及第16條保障人民人身自由及訴訟權意旨，因此聲請裁判憲法審查。

憲法法庭今天做出115年憲判字第1號判決，關於聲請撤銷或變更審判長、受命法官或受託法官關於羈押之處分，被告之辯護人，除與被告明示意思相反外，得為被告之利益而聲請法院撤銷或變更之，於此範圍內，刑訴法第416條第1項規定始與憲法第8條保障人身自由及第16條保障訴訟權之意旨無違。

本判決主筆大法官為呂太郎，大法官蔡彩貞提出協同意見書。

