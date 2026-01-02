台中打手基地亂鬥釀1死3傷 判13年8月蔣啟勛落跑、判12年10月段傳叡也失蹤

2021年震驚社會的「台中大雅打手訓練基地」大亂鬥案，導致1死3重傷。（資料照）

台中大雅一處工廠2021年發生大亂鬥釀1死3重傷，該處表面是健身、運動空間，實際卻是線上博弈集團培訓打手的祕密基地，案經定讞後，繼被判13年8月的殺手共犯蔣啟勛棄保逃亡，另名被判刑12年10月確定的成員段傳叡也人間蒸發，台中地院近已裁定沒入其20萬元保證金並發布通緝。

該案源於該集團勢力內部反目，負責人管芥寬在台中大雅區設立訓練基地，提供成員住宿、健身、格鬥訓練，實際培養暴力打手，2021年間，管男懷疑手下連姓男子背叛，毆打連男致四肢重創，連男心生怨恨，隨即糾集13名同夥，攜帶鎮暴槍、鐵鎚、開山刀等武器殺回基地報復，雙方爆發激烈衝突，管男遭重傷倒地、腳筋被挑斷。

然而，連男一方撤退時竟將已受傷的連男遺留在現場，隨後遭管男陣營後援包圍痛毆，最終傷重不治，現場留下彈孔與大片血跡，場面宛如修羅場，警方事後逮捕14人送辦，全案引發社會譁然，一審依殺人罪重判管芥寬17年，但二審認為其當時已無法指揮攻擊，改判殺人無罪、僅依組織犯罪判刑4年6月。

另其餘13名成員則分別被判處12年至14年不等徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞，未料判刑確定後，先是曾持槍射擊死者、被判13年8月的蔣啟勛去年棄保逃亡，近日又傳出另一名被判刑12年10月的段傳叡，未依通知到案入監，拘提無著，台中地院近日已裁定沒入其20萬元保證金，並發布通緝。

