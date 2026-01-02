為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中打手基地亂鬥釀1死3傷 判13年8月蔣啟勛落跑、判12年10月段傳叡也失蹤

    2026/01/02 16:07 記者許國楨／台中報導
    2021年震驚社會的「台中大雅打手訓練基地」大亂鬥案，導致1死3重傷。（資料照）

    2021年震驚社會的「台中大雅打手訓練基地」大亂鬥案，導致1死3重傷。（資料照）

    台中大雅一處工廠2021年發生大亂鬥釀1死3重傷，該處表面是健身、運動空間，實際卻是線上博弈集團培訓打手的祕密基地，案經定讞後，繼被判13年8月的殺手共犯蔣啟勛棄保逃亡，另名被判刑12年10月確定的成員段傳叡也人間蒸發，台中地院近已裁定沒入其20萬元保證金並發布通緝。

    該案源於該集團勢力內部反目，負責人管芥寬在台中大雅區設立訓練基地，提供成員住宿、健身、格鬥訓練，實際培養暴力打手，2021年間，管男懷疑手下連姓男子背叛，毆打連男致四肢重創，連男心生怨恨，隨即糾集13名同夥，攜帶鎮暴槍、鐵鎚、開山刀等武器殺回基地報復，雙方爆發激烈衝突，管男遭重傷倒地、腳筋被挑斷。

    然而，連男一方撤退時竟將已受傷的連男遺留在現場，隨後遭管男陣營後援包圍痛毆，最終傷重不治，現場留下彈孔與大片血跡，場面宛如修羅場，警方事後逮捕14人送辦，全案引發社會譁然，一審依殺人罪重判管芥寬17年，但二審認為其當時已無法指揮攻擊，改判殺人無罪、僅依組織犯罪判刑4年6月。

    另其餘13名成員則分別被判處12年至14年不等徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞，未料判刑確定後，先是曾持槍射擊死者、被判13年8月的蔣啟勛去年棄保逃亡，近日又傳出另一名被判刑12年10月的段傳叡，未依通知到案入監，拘提無著，台中地院近日已裁定沒入其20萬元保證金，並發布通緝。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播