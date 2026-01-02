為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    「警察小姐姐」合歡山冰雪中執勤 包緊緊再度被認出

    2026/01/02 15:57 記者陳鳳麗／南投報導
    「警察小姐姐」在武嶺寒風中執勤又被網友目擊拍照。（圖擷自「中橫路況資訊交通站」臉書粉專）

    「警察小姐姐」在武嶺寒風中執勤又被網友目擊拍照。（圖擷自「中橫路況資訊交通站」臉書粉專）

    合歡山今天下雪夾霰，山上氣溫極低，仁愛警方再度出動員警到武嶺維持交通秩序，上週被網友目擊雙腳冷成內八字仍堅守崗位的「警察小姐姐」，成為網路焦點，今天「警察小姐姐」再度上山執勤，全身包緊緊但仍被網友發現，補上她拍違停露出馬尾的背影，感謝她不畏寒冷執勤。

    合歡山今天清晨4、5點開始下雪夾霰，合歡山上變成銀白世界，吸引不少遊客上山追雪，由於武嶺停車場客滿，為怕台14甲線道路被違停而交通打結，仁愛警分局一早就派出員警上山執勤，有網友眼尖發現，在武嶺執勤的員警中，有1位很像是上週在武嶺堅守崗位被拍下的「警察小姐姐」，網友將照片傳給「中橫路況資訊交通站」臉書粉專的小編，小編發揮幽默詼諧功力，貼出該照片時，PO文表示可能是不想像上次成為媒體焦點，因此全身沒認真看真的不知道是女生，但猜測「警察小姐姐包緊緊，不想讓人發現她是女生！」

    網友心疼「警察小姐姐」冷風中站崗執勤，有人表示要送上熱咖啡表達謝意，後來也有網友拍到「警察小姐姐」低頭拍違停車輛的背影，就可看到這位女警鴨舌帽下的馬尾。「中橫路況資訊交通站」臉書粉專的小編後來貼出這張背影照，網友認為違停應該罰重一點，也有網友請小編幫他跟「警察小姐姐」要簽名。

    有網友拍到「警察小姐姐」背影，從其馬尾確認是女警。（圖擷自「中橫路況資訊交通站」臉書粉專）

    有網友拍到「警察小姐姐」背影，從其馬尾確認是女警。（圖擷自「中橫路況資訊交通站」臉書粉專）

