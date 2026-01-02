為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    撿到iPhone討酬謝金不成 男子氣炸發文挨轟：貪得無厭

    2026/01/02 16:28 即時新聞／綜合報導
    一名男子撿到手機歸還失主後，希望索取10%的酬謝金；示意圖。（資料照）

    拾金不昧是一種美德，近日一名網友在路上撿到手機，替失主保管後，希望失主可以給付10%的費用作為酬謝金，不過失主不願支付，後續交由警方處理。但警方受理後，也直接將手機歸還失主，讓原PO氣炸上網發文喊告。貼文引來熱議，原PO反遭轟「貪得無厭」。

    一名網友在臉書社團「新竹人の大小事」和Threads上發文指出，1月1號下午兩點尋獲蘋果17+手機，想要向失主索取10%、約莫3000元的酬謝金，但對方不願意支付，且露出不屑的臉，最後決定交由警方處理。但警方卻將手機直接還給對方，讓原PO質疑警方的處理方式是否妥當，並氣地直說「要我再花錢告他我也願意」。

    貼文一出，網友紛紛留言，「有那麼缺錢嗎...」、「照這樣店家撿一堆客人留下來的東西不就發財了？」、「撿得那麼不爽，你有什麼問題嗎，手機壓爛也跟你無關阿」、「我撿過的東西也十幾件有，我都當日行一善，站在失主的角度想他肯定也很著急，也不求對方會給我怎樣的回報」。

    不過，也有網友翻出法條，「依據民法第805條第2項的規定，在撿到遺失物後，失主有前來認領，拾得人是有權利向失主請求報酬的，不過請領不得超過十分之一」。事實上，拾獲者有六個月的報酬請求權。

