持有喪屍煙彈、與少女嘿咻自拍 基隆水電工妨害性自主3罪起訴

陳姓水電工染毒，警方循線查獲他持有含依托咪酯毒品成分的喪屍煙彈，意外發現他手機內竟有與少女小芳（化名）的性愛影片，再追出陳男明知小芬年幼、僅15歲，不僅與她發生性行為，還以手機自拍2人性愛影片。基隆地檢署調查後，將陳依涉犯妨害性自主等罪嫌起訴。

去年6月間，基隆警方抓到1名少年藥頭，查出曾向少年藥頭買毒的20歲陳姓藥腳後，循線至陳男基隆廟口租屋搜索，查獲陳持有含依托咪酯毒品成分的喪屍煙彈後，查扣他手機發現，手機內竟有多段與小芳嘿咻時自拍的性愛影像。

陳男供稱，他於去年初透過友人介紹結識小芳後，2人互有好感，發展成為男女朋友；1月間，陳即約小芳到基隆火車站附近賓館開房，並發生性行為，3月再約小芳到他住處「嘿咻」。

陳坦稱，他知道小芳未成年，但他並未強迫小芳就範，2人是兩情相悅下發生性行為。警方訊後，將陳男依法究辦。

檢方認定，陳與小芳交往時，已知小芳未成年，仍與她發生2次性行為，過程中還以手機自拍2人性愛影片，依涉犯妨害性自主罪、違反兒童及少年性剝削防制條例與毒品危害防制條例等罪將他起訴。

