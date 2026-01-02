為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    「雨刷」涉跨境洗錢 疑用人頭買高雄亞灣最高豪宅

    2026/01/02 15:08 記者侯承旭／高雄報導
    蔡政宜購入高雄亞灣區39樓的140坪豪宅。（記者侯承旭攝）

    蔡政宜購入高雄亞灣區39樓的140坪豪宅。（記者侯承旭攝）

    綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜，與中國籍妻子唐斯蓉涉跨境洗錢，規模高達225億元，初估獲利1.9億元，他疑利用人頭購置高雄亞灣區最高的豪宅達140坪，最終被檢察官沒入。

    根據檢方的起訴書扣案物表格，「雨刷」被扣的房屋2筆，其中1筆位於高雄市三民區透天厝市價約4280萬元，登記在已逃亡越南的妻子唐斯蓉名下，另1筆位於前鎮區新光路，市價約5400萬元，登記張姓民眾名下。檢方認為，該豪宅雖為案外人張姓民眾所有，然有事證足以證明實為同案被告唐斯蓉所有，屬該案洗錢集團洗錢財物及犯罪所得所變得之物，依法宣告沒收。

    根據實價登錄資料，「雨刷」夫婦透過人頭購置的高雄亞灣豪宅THE ONE位於39樓，該大樓為地上68層、地下7層之建築，是台灣第一高住宅大樓、高雄第二高建築，1至16樓是國際連鎖五星飯店，17層為轉換大廳，18層至58層為住宅，59至63層為住戶專屬的豪華會所，在海拔233公尺的高樓層規劃了無邊際泳池和跑道。

    「雨刷」被扣的豪宅於2021年10月交易，還包括地下5樓的2個坡道平面車位，面積共140坪，屬於未隔間的毛胚屋，當時的交易金額5400萬元。另根據資料，THE ONE的管理費每月每坪180元，「雨刷」夫婦每月需繳的管理費達2.5萬元。

