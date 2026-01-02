獨家》賓士男酒駕狂飆奪命！ 7旬老婦過馬路遭撞飛亡

開賓士狂飆奪命！79歲老婦過馬路遭撞飛亡 棄車2小時男子投案被發現酒精濃度超標。（民眾提供）

苗栗縣苑裡鎮今（2）日上午9點多驚傳一起肇逃奪命車禍！一輛白色賓士轎車於今天上午9點多行經苗121線山柑里路段時，竟高速衝撞正要過馬路的79歲老婦人，老婦人當場被撞飛重摔受創送醫後不治，該輛賓士車駕駛事發當下則猛踩油門加速逃逸。警方出動大批人力，約2小時後發現遭棄置賓士車，一名51歲男子則於今日中午約12點在家人陪同下前往派出所投案，酒測值明顯超標，目前警方正在釐清案情。

地方人士稱，一名79歲的老婦人今天上午9點多由彰化縣到苑裡鎮欲接受民俗推拿，當時穿越苑裡鎮苗121線、山柑里往社苓里路段，不料一輛白色賓士轎車疾駛而至，在毫無減速的情況下迎面撞擊老婦人，巨大衝擊力導致老婦人當場噴飛，重摔在路旁血流不止。



據了解，轄區通霄警分局接獲報案後，立即啟動攔截圍捕，並調閱周邊監視器過濾、鎖定肇事車輛逃逸動線，於中午11點多，在苑裡鎮苗43線路旁發現賓士車，但駕駛已不知去向。

而警方繼續緝凶之際，接獲通報一名51歲男子自稱涉案前往派出所投案，警方對其進行酒測，發現數值超標，若肇事駕駛為該名男子已達酒駕違法程度。

