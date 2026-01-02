為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    「識貨」慣竊車站下手 專挑「單車界特斯拉」變現！

    2026/01/02 14:28 記者許國楨／台中報導
    警方循線將莊姓慣竊逮捕到案。（警方提供）

    警方循線將莊姓慣竊逮捕到案。（警方提供）

    被譽為「電動自行車界的特斯拉」、動輒要價10萬至15萬元起跳的荷蘭高端智慧單車，竟成為竊賊眼中肥羊，鐵路警察局台中分局近日偵破1起連續高價單車竊盜案，鎖定在車站周邊下手的莊姓慣竊逮人，起獲該輛差點就被低價銷贓高價單車，及時保住失主心血。

    鐵路警察局台中分局指出，莊姓慣竊年約35歲，涉嫌於今年10月至11月間，先後出沒於台鐵潭子火車站及高鐵台中站，專挑旅客臨時停放在站外的高價腳踏車下手，他鎖定外型簡約、價值不菲的車款，趁人來人往之際破壞車鎖得手，再迅速離開現場，手法相當熟練。

    警方掌握莊嫌多起犯案事證後，報請台中地檢署核發拘票，並向法院聲請搜索票，上月底循線前往苗栗縣後龍鎮，順利將人拘提到案，現場並查扣該輛高價電動腳踏車及破壞剪等犯罪工具，莊嫌到案後坦承，得手的單車多半透過網路平台以遠低於市價的價格快速轉售變現，詢後依竊盜罪嫌移送法辦。

    經查，莊嫌實際犯案範圍恐不僅限於台中，已啟動跨縣市警政資源共享，持續擴大清查是否還有其他被害人，鐵路警察局也強調，將加強車站周邊巡邏與查緝密度，避免宵小有機可乘，並呼籲民眾停放單車務必上鎖，選擇明亮、人潮多的地點，降低遭竊風險。

    警方查扣遭竊的同款高價單車。示意圖。（警方提供）

    警方查扣遭竊的同款高價單車。示意圖。（警方提供）

