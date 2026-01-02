水雲吊橋救援完又上虎山，消防人員元旦連救受傷山友到深夜。圖為水雲吊橋往大石門瀑布途中受傷山友。（民眾提供）

元旦放假，消防人員卻十分忙碌！苗栗縣府消防局今天指出，苗栗縣第五救災救護大隊1日下午接連在水雲吊橋往大石門瀑布與虎山陸續救出2名受傷無法行走山友，直到昨日深夜約11點完成任務返隊，也呼籲山友登山務必小心安全。

苗縣府消防局第五大隊今天表示，一名58歲女山友於1日中午由水雲吊橋往大石門瀑布方向行走時不慎滑倒，腳踝扭傷疑似骨折，勤務中心昨日中午1點半接獲報案立刻出動泰安、大湖分隊人、車前往救援，於1日下午2點多接觸到該名左小腿骨折女山友，並協助就醫，昨日下午4點多順利完成任務。

不過，當消防人員正救援該名58歲女山友時，昨日下午2點多又接到報案，一名68歲女山友在知名登山景點虎山8號樁受傷，泰安分隊隨即轉往虎山並會同特搜人員、卓蘭分隊與7名義消採分梯次上山方式推進往虎山8號樁救援，昨日傍晚接觸傷者發現其左大腿疼痛腫脹，並於夜間接力搬運下撤，約在1日深夜11點順利將女山友送醫後返隊。

水雲吊橋救援完又上虎山，消防人員元旦連救受傷山友到深夜。圖為在虎山受傷山友。（民眾提供）

