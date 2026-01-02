台南鹽水王爺廟神轎維修疑被調包變新轎 警方追回、地方安心

鹽水王爺廟收到的神轎像似全新（如圖）。（鹽水所提供）

主祀池府王爺的台南鹽水廣濟宮（王爺廟）有1頂約70年歷史的神轎，信眾贊助約22萬元在去年9月委託桃園1家藝品公司進行神轎維修，未料上月25日送回的王爺神轎像似全新神轎，廟方質疑神轎被調包，以假亂真，趕緊向新營警分局鹽水分駐所報案，警方持搜索票在前天跨年夜北上，這才找到原來的王爺神轎，全案依背信、侵占、詐欺罪嫌偵辦中。

鹽水廣濟宮是鹽水地方重要信仰中心之一，俗稱王爺廟，去年1月底二樓神殿遭祝融肆虐，燒毀10尊神像，有信眾資助維修1座手工打造的王爺神轎，轎內也有座神明座椅，去年9月委託桃園大溪1家藝品公司進行修復，但上月送回的卻是頂「全新神轎」，連老一輩捐贈的銘牌都不見。

請繼續往下閱讀...

廣濟宮派人北上質問，業者辯稱都按之前討論的方式修繕，堅稱就是原來的舊神轎，把壞的部分換新，因當時店內也未發現廣濟宮的神轎，廟方人員只能倖倖然回來，但愈想愈不對勁，送來的新轎和舊神轎雖然樣式一樣，就是感覺不對，廟方認為神轎疑被掉包，向警方報案。

鹽水分駐所所長許仁鴻和員警暗中查訪，發現業者另承租一處倉庫，懷疑廣濟宮神轎被藏在其中，前天（12月31日）持搜索票上門先找到拆下來的鐵皮轎頂、轎底花板和王爺座椅，又在另一倉庫找到廣濟宮「失蹤」神轎的轎身，大致保持完整，整修後的轎內被插入兩塊新的「茄苳入石柳」花堵；業者堅稱跟廟方都有連繫修復方式、狀況，契約未規範須將更換下來的舊物件歸還廟方，也說要反告廟方背信。

廣濟宮原神轎目前由鹽水分駐所妥善保管，新營分局長陳俊凱、鹽水區長陳文琪等人今天（2日）特地到鹽水所慰問和肯定辦案的努力，守護地方信仰文化資產，廣濟宮主委翁麒峰、管理人廖敏滄致贈加菜金給鹽水所表達感謝。廣濟宮完成修復後，上月26日才辦祭祀，神轎回歸，管委會和信眾如釋重負、安心，為重建後廣濟宮增添喜事。

台南鹽水廣濟宮（王爺廟）1頂約70年歷史的神轎送修後疑被調包，警方追回神橋（如圖），大致完整。（鹽水所提供）

警方追回鹽水廣濟宮的神轎和轎內的王爺座椅（如圖），上有鹽水眾弟子叩謝的刻名。（鹽水所提供）

台南鹽水廣濟宮（王爺廟）約70年歷史的神轎被找回，轎身上有當年捐贈者的銘牌。（鹽水所提供）

鹽水廣濟宮今到鹽水分駐所表達感謝。（鹽水所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法