    首頁 > 社會

    莽夫與前妻加油站談判 竟掏長短空氣槍恐嚇

    2026/01/02 13:39 記者蔡政珉／苗栗報導
    男子與前妻加油站談判，竟掏出長短空氣槍恐嚇。示意圖。（民眾提供）

    男子與前妻加油站談判，竟掏出長短空氣槍恐嚇。示意圖。（民眾提供）

    朱姓男子與前妻因感情糾紛於2024年底在苗栗縣一處加油站碰面理論，朱男竟從後車廂拎出長、短空氣槍各一支，當眾向前妻「展示」，嚇得朱男前妻心驚膽跳報警處理。雖然朱男辯稱「她說她不害怕」否認恐嚇前妻，但苗栗地院法官認為朱男行為已構成家暴恐嚇，依家暴恐嚇罪判處朱男有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日。兩把扣案空氣槍全數沒收。

    判決書指出，朱男與前妻離婚後仍有糾葛，朱男於2024年12月底駕車前往苗栗縣一處加油站欲與前妻理論，雙方言談間爆發口角，朱男當場爆走，直接開啟後車廂，取出預藏的空氣手槍與空氣長槍。

    朱男在眾目睽睽下，向前妻展示這兩把長短槍枝，藉此恫嚇對方，朱男前妻深感生命受威脅趕緊報警。警方獲報火速趕往現場逮捕朱男並查扣該兩把槍枝。事後經檢測，雖確認槍枝不具殺傷力，但其外型足以令人心生恐懼。

    朱男於偵訊時稱：「她（前妻）說她不害怕，我沒有要讓她害怕的意思。」但法官審酌被害人說法、監視器錄影與警方密錄器畫面認為朱男所說為卸責；且朱男曾有妨害秩序、傷害等前科，素行不佳，故判處有期徒刑4個月。

