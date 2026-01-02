為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高雄心衛中心主管涉性侵列管少女 事後還參加「犯防所」碩士論文口試

    2026/01/02 13:23 記者黃佳琳／高雄報導
    何建忠犯案後還去中正大學參加自己碩士論文口試。（記者黃佳琳翻攝）

    何建忠犯案後還去中正大學參加自己碩士論文口試。（記者黃佳琳翻攝）

    高雄市衛生局心衛中心主管何建忠涉嫌利用職務之便，違法搜尋列管自殺民眾個資，再誘騙16歲少女出外加以強暴，檢警查出，何建忠是高雄醫學大學心理系畢業，考上公務員後，又到中正大學犯罪防治研究所進修碩士，他強暴完少女後，不到一個月就去學校參加自己的論文口試，論文題目還是「刑法中的保安處分」，看來可以好好體會坐完牢後，自己的論文題目和現實有多少落差。

    據了解，何建忠犯案被逮後，一直否認犯行，但檢警查出，何男案發當天，曾傳訊給被害少女詢問年紀、是否放假，並傳送「18歲？」且摩鐵監視器清楚拍下何男名下車輛進出的畫面，加上被害少女事後接受社工輔導時，有出現自責、情緒低落等反應，事後何男任職於高市社會局的妻子，更傳送少女報案進度訊息給何男，顯示何建忠並非無辜之身。

    更讓檢警氣憤的是，何建忠去年6月30日強暴完少女後，7月18日還去中正大學犯罪防治研究所參加碩士論文口試，他的論文題目還是「刑法中的保安處分之監護處分評估小組決策歷程之探究」，不但利用職務之便替自己「洗學歷」，還戕害未成年少女身心，嚴重影響少女日後兩性發展關係的認知。

    相關新聞：高市衛生局「績優督導」是狼！查列管少女個資 扮嫖客誘至摩鐵性侵

