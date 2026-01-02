台17線雙園大橋前砂石車「砰」一聲爆胎自撞 運將命大僅受輕傷

屏東台17線砂石車爆胎自撞分隔島駕駛輕傷。（警方提供）

屏東縣新園鄉台17線往高雄林園方向，今（2）日上午驚傳砂石曳引車自撞事故。一名陳姓男子駕駛砂石車行經雙園大橋前路段時，疑似因輪胎突發爆胎失控，整輛龐然大物直接衝撞中央分隔島，所幸駕駛僅受輕傷，送醫後無大礙，確切肇事原因正由警方釐清中。

屏東縣警察局東港分局於今日上午10時20分許接獲報案，指稱新園鄉台17線靠近雙園大橋路段發生重大車禍。警方火速派員趕往現場，發現砂石車車頭毀損，橫亙於路面，現場散落不少零件碎片，造成該路段一度車流回堵，氣氛緊張。

請繼續往下閱讀...

警方初步調查，駕駛為67年次的陳姓男子，當時正沿台17線由東往西方向行駛，準備上雙園大橋前往林園，不料行駛中車輛疑似爆胎，導致車體瞬間偏移失控撞上分隔島。救護人員抵達時，陳男意識清楚，全身有多處輕微擦挫傷，隨即被送往東港安泰醫院救治，所幸並無生命危險。

東港警方表示，經檢測陳男酒測值為0，已排除酒駕肇事。警方呼籲，年節將近且台17線車流量大，用路人行車上路前務必確實檢查機件狀況，尤其大型車輛輪胎負荷重，更應加強檢查胎紋與胎壓，避免因機件故障引發意外，確保交通安全。

屏東台17線砂石車爆胎自撞分隔島駕駛輕傷。（警方提供）

屏東台17線砂石車爆胎自撞分隔島駕駛輕傷。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法