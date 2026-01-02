填滿7座奧運泳池！「土尾集團」跨4縣市河川 狂倒廢棄物規模曝光

檢警破獲陳姓男子為首的「土尾集團」，長期在雲嘉彰投河川地亂倒營建廢棄物。（中檢提供）

一個非法棄置集團，竟讓中台灣多條河川河床，「吃下」相當於7座奧運游泳池的垃圾。

檢警調查發現，以陳姓男子為首的「土尾集團」，長期橫跨彰化、雲林、嘉義及南投四縣市，在河川地非法傾倒掩埋大量營建廢棄物，污染範圍北從彰化芬園貓羅溪、烏溪，南到嘉義水上赤蘭溪，甚至延伸至南投濁水溪河床，初估掩埋廢棄物體積超過1萬6204立方公尺，回復原狀至少需花費7千多萬元，生態破壞規模驚人。

台中地檢署指出，本案源於「淨土專案」與高檢署國土跨域聯防機制，去年2月，嘉義地檢署通報赤蘭溪河川地遭大量棄置營建混合物與廢塑膠，經比對後發現產源多來自台中建築工地，隨即由主任檢察官吳錦龍、檢察官黃芝瑋指揮結合台中市刑大、保七警、環境部及中、彰、投、嘉多個環保與水利單位組成專案小組。

經長時間蒐證後，先於去年5月破獲郭姓父子在台中西屯非法經營廢棄物轉運站，進一步掌握與下游非法車隊運作模式，查出該集團分工縝密，由「土尾集團」陳姓主嫌負責仲介、接洽廢棄物產源，再調度車隊將廢棄物載往中南部河川地傾倒，還安排俗稱「小蜜蜂」成員周邊把風，透過無線電通風報信躲避查緝，並利用河床地形與雨水沖刷掩蓋犯罪痕跡。

去年9月2日深夜，專案小組在南投濁水溪河床埋伏，當場查獲3名嫌犯正在棄置廢棄物，隨後再發動4波行動，動員上百人次搜索23處，累計查緝22人到案，聲押禁見6人獲准，並查扣拖車、曳引車、挖土機及無線電設備等犯案工具。

經繼續向上溯源，發現該車隊傾倒廢棄物地點除南投濁水溪、嘉義赤蘭溪，竟還遍布彰化芬園鄉烏溪、貓羅溪，及雲林縣莿桐鄉新虎尾溪，還有雲林縣虎尾鎮惠來生命園區附近空地，掩埋廢棄物面積超過5166平方公尺（約13個籃球場大），體積逾1萬6204立方公尺（約7座奧運規格游泳池），且回復原狀費用粗估至少7291萬元，實際遭傾倒、掩埋規模仍釐清中。

檢警破獲陳姓男子為首的「土尾集團」，長期在雲嘉彰投河川地亂倒營建廢棄物。（中檢提供）

檢察官黃芝瑋（左）與環管相關人員勘驗廢棄物棄置點。（中檢提供）

檢方查獲的非法車隊。（中檢提供）

不法集團在河床棄置廢棄物。（中檢提供）

