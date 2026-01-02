為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    填滿7座奧運泳池！「土尾集團」跨4縣市河川 狂倒廢棄物規模曝光

    2026/01/02 14:19 記者許國楨／台中報導
    檢警破獲陳姓男子為首的「土尾集團」，長期在雲嘉彰投河川地亂倒營建廢棄物。（中檢提供）

    檢警破獲陳姓男子為首的「土尾集團」，長期在雲嘉彰投河川地亂倒營建廢棄物。（中檢提供）

    一個非法棄置集團，竟讓中台灣多條河川河床，「吃下」相當於7座奧運游泳池的垃圾。

    檢警調查發現，以陳姓男子為首的「土尾集團」，長期橫跨彰化、雲林、嘉義及南投四縣市，在河川地非法傾倒掩埋大量營建廢棄物，污染範圍北從彰化芬園貓羅溪、烏溪，南到嘉義水上赤蘭溪，甚至延伸至南投濁水溪河床，初估掩埋廢棄物體積超過1萬6204立方公尺，回復原狀至少需花費7千多萬元，生態破壞規模驚人。

    台中地檢署指出，本案源於「淨土專案」與高檢署國土跨域聯防機制，去年2月，嘉義地檢署通報赤蘭溪河川地遭大量棄置營建混合物與廢塑膠，經比對後發現產源多來自台中建築工地，隨即由主任檢察官吳錦龍、檢察官黃芝瑋指揮結合台中市刑大、保七警、環境部及中、彰、投、嘉多個環保與水利單位組成專案小組。

    經長時間蒐證後，先於去年5月破獲郭姓父子在台中西屯非法經營廢棄物轉運站，進一步掌握與下游非法車隊運作模式，查出該集團分工縝密，由「土尾集團」陳姓主嫌負責仲介、接洽廢棄物產源，再調度車隊將廢棄物載往中南部河川地傾倒，還安排俗稱「小蜜蜂」成員周邊把風，透過無線電通風報信躲避查緝，並利用河床地形與雨水沖刷掩蓋犯罪痕跡。

    去年9月2日深夜，專案小組在南投濁水溪河床埋伏，當場查獲3名嫌犯正在棄置廢棄物，隨後再發動4波行動，動員上百人次搜索23處，累計查緝22人到案，聲押禁見6人獲准，並查扣拖車、曳引車、挖土機及無線電設備等犯案工具。

    經繼續向上溯源，發現該車隊傾倒廢棄物地點除南投濁水溪、嘉義赤蘭溪，竟還遍布彰化芬園鄉烏溪、貓羅溪，及雲林縣莿桐鄉新虎尾溪，還有雲林縣虎尾鎮惠來生命園區附近空地，掩埋廢棄物面積超過5166平方公尺（約13個籃球場大），體積逾1萬6204立方公尺（約7座奧運規格游泳池），且回復原狀費用粗估至少7291萬元，實際遭傾倒、掩埋規模仍釐清中。

    檢警破獲陳姓男子為首的「土尾集團」，長期在雲嘉彰投河川地亂倒營建廢棄物。（中檢提供）

    檢警破獲陳姓男子為首的「土尾集團」，長期在雲嘉彰投河川地亂倒營建廢棄物。（中檢提供）

    檢察官黃芝瑋（左）與環管相關人員勘驗廢棄物棄置點。（中檢提供）

    檢察官黃芝瑋（左）與環管相關人員勘驗廢棄物棄置點。（中檢提供）

    檢方查獲的非法車隊。（中檢提供）

    檢方查獲的非法車隊。（中檢提供）

    不法集團在河床棄置廢棄物。（中檢提供）

    不法集團在河床棄置廢棄物。（中檢提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播