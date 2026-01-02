拖船救援通鴻輪雙雙擱淺！5船員吊掛撤離 拖輪到場持續拖救

中鋼通鴻輪及台港公司拖帶拖船雙雙擱淺花蓮溪口北側海邊，救援任務持續中。（岸巡一二大隊提供）

中鋼所有的巴拿馬籍散裝貨船「通鴻輪」昨擱淺花蓮西北側海灘，前往救援的台港公司拖帶拖船也一起擱淺，由於拖船擱淺時劇烈撞擊造成1船員頭部撕裂傷，昨5船員全數均由直升機吊掛撤離。交通部航港局今天說明，除將預防性佈設攔油索等設施，航港局也協調拖輪抵達現場，將盡快執行拖救。

航港局東部航務中心副主任賴惠君說，昨接獲通報，中鋼公司所有巴拿馬籍散裝船「通鴻輪（CSE PROSPERITY EXPRESS）」預備進花蓮港22號碼頭前，擱淺於花蓮溪出海口北側化仁砂灘，拖帶拖船也一起擱淺，已於昨下午召開應變會議，今天由中運公司、港勤公司優先採購防護資材，包括攔油索、吸油棉進行佈設，請海保署、花蓮縣府協助資材調度。

而擱淺的台港公司13205拖船，航港局也要求台港公司確認人員在離船前，已確實關閉油櫃閥門，並提供個別油櫃柴油數量，並準備船舶圖說。

至於中鋼通鴻輪部分主機動力目前已恢復，航港局除持續監控船位是否有位移情形，也協調亞洲打撈公司冠軍輪拖輪目前抵達現場，將研議可行安全拖救方式，確保後續脫淺作業程序安全。以最快速方式執行難船拖救任務，並嚴防污染發生。

