為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    拖船救援通鴻輪雙雙擱淺！5船員吊掛撤離 拖輪到場持續拖救

    2026/01/02 12:22 記者花孟璟／花蓮報導
    中鋼通鴻輪及台港公司拖帶拖船雙雙擱淺花蓮溪口北側海邊，救援任務持續中。（岸巡一二大隊提供）

    中鋼通鴻輪及台港公司拖帶拖船雙雙擱淺花蓮溪口北側海邊，救援任務持續中。（岸巡一二大隊提供）

    中鋼所有的巴拿馬籍散裝貨船「通鴻輪」昨擱淺花蓮西北側海灘，前往救援的台港公司拖帶拖船也一起擱淺，由於拖船擱淺時劇烈撞擊造成1船員頭部撕裂傷，昨5船員全數均由直升機吊掛撤離。交通部航港局今天說明，除將預防性佈設攔油索等設施，航港局也協調拖輪抵達現場，將盡快執行拖救。

    航港局東部航務中心副主任賴惠君說，昨接獲通報，中鋼公司所有巴拿馬籍散裝船「通鴻輪（CSE PROSPERITY EXPRESS）」預備進花蓮港22號碼頭前，擱淺於花蓮溪出海口北側化仁砂灘，拖帶拖船也一起擱淺，已於昨下午召開應變會議，今天由中運公司、港勤公司優先採購防護資材，包括攔油索、吸油棉進行佈設，請海保署、花蓮縣府協助資材調度。

    而擱淺的台港公司13205拖船，航港局也要求台港公司確認人員在離船前，已確實關閉油櫃閥門，並提供個別油櫃柴油數量，並準備船舶圖說。

    至於中鋼通鴻輪部分主機動力目前已恢復，航港局除持續監控船位是否有位移情形，也協調亞洲打撈公司冠軍輪拖輪目前抵達現場，將研議可行安全拖救方式，確保後續脫淺作業程序安全。以最快速方式執行難船拖救任務，並嚴防污染發生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播