林炎田傳接任北市警局長 航警局長趙瑞華接掌高市警局呼聲高

航警局長趙瑞華高雄警界基層爬起，認真負責親力親為，接任高雄警局呼聲最高。（資料照）

台北市警察局長傳由高雄市警察局長林炎田接任，林炎田今天上午在警局開晨報未有回應，不過，因市長陳其邁曾公開表示，治安有林炎田很放心，除非林升官及北上意願，否則就留在高雄，據了解，若林能調任台北市警察局長，高雄市警察局長新任人選以航警局長趙瑞華呼聲最高。

趙瑞華學經歷完整，警官學校消防系50期、警大水上警察學系碩班30期畢，居住在高雄市三民區，從基層爬起且與高市極深淵源，在高雄服務期間曾鳳山、苓雅等分局長，歷任高雄港務警察總隊長、台東縣警察局長、高市警局督察長、副局長、保五總隊長、警政署督察室主任、航空警察局長。

請繼續往下閱讀...

據了解，高雄市長選舉將於今年11月舉行，治安維護是重中之重，加上高雄市又有捷運、輕軌等交通運輸，新任的警察局長必須非常瞭解高雄生態與治安，以目前檯面上有資格的警政署副署長廖訓誠、主秘郭士傑、督察室主任呂新財、國道警察局長顏旺盛、等，均與高雄地方無淵源，若趙瑞華接任而可無縫接軌，而且他還是署長張榮興的同學，工作認真負責，繼任高雄市警察局長的呼聲遠高於其他人選。

趙瑞華今接受本報記者訪問時表示，六都局長人事案還未確定和公布，不會也不應對外回應；未來高雄市警察局長會不會是他？仍未鬆口也未否認，只強調維護治安是警察天職，任何地方都一樣，絕對尊重長官的安排。

