    首頁 > 社會

    大膽竊賊頻上門 自助洗衣店內當場「試衣」

    2026/01/02 11:24 記者鄭景議／新北報導
    方男調閱監視器後驚覺，竊賊竟然大剌剌把洗衣店當成「試衣間」，直接在現場換起偷來的乾淨衣服。（記者鄭景議翻攝）

    方男調閱監視器後驚覺，竊賊竟然大剌剌把洗衣店當成「試衣間」，直接在現場換起偷來的乾淨衣服。（記者鄭景議翻攝）

    35歲方姓男子昨日下午前往新北市新店區建國路一家自助洗衣店清洗衣物，不料洗完衣服準備取回時，發現價值約8000元的衣物遭竊。方男調閱監視器後驚覺，竊賊竟然大剌剌把洗衣店當成「試衣間」，直接在現場換起偷來的乾淨衣服，穿完就走。店家指稱，這名男子是店內的竊盜慣犯，已經作案多次卻仍逍遙法外，警方目前已鎖定對象積極追查。

    警方調查，方男昨日下午5時30分左右到建國路上的自助洗衣店洗衣服，隨後先離開現場處理私事。當他算準時間返回店內準備領取洗好的衣服時，卻看見洗衣機蓋子已被開啟，且內容物明顯有被翻動過的痕跡。方男逐一檢查後，發現多件衣服、褲子及襪子失蹤，財物損失約8000元。

    方男隨後向店家請求查看監視器畫面，畫面顯示1名不明人士趁著店內無人看管，大膽翻動洗衣機挑選衣物，甚至完全不顧店內監視器，直接在洗衣機旁脫下舊衣，換上方男剛洗好的衣服。店家表示，這名男子已經在店內發生多次類似案件，雖然都有監視器錄影，但對方至今依然在附近出沒，讓店家與顧客相當頭痛。

    方男隨即帶著錄影畫面資料前往新店分局江陵派出所報案。新店分局表示，員警接獲報案後已依規定受理，目前正根據報案人提供的影像，擴大調閱周邊監視器並掌握犯嫌逃逸路線。警方呼籲，自助洗衣店屬於開放式的公共空間，民眾在清洗衣物期間應注意取件時間或在現場等候，避免讓財物離開視線太久，共同防範竊賊。

    洗衣店竊賊離去畫面。（記者鄭景議翻攝）

    洗衣店竊賊離去畫面。（記者鄭景議翻攝）

