花盆藏帶血肉塊嚇壞婦人 警急調監視器真相超爆笑

66歲劉姓婦人在自家門口花盆裡看到一塊帶血肉塊，劉婦嚇壞，以為發生殺人分屍案，趕緊報警處理，警方獲報後急調監視器，發現肉塊竟是一隻流浪犬從附近豬肉攤叼來藏的，真相曝光也讓劉婦笑出聲，直說還好不是分屍案。

警方指出，上月30日，家住梓官區的劉姓婦人報案表示，自家門口花盆內發現一塊不明帶血肉塊，她擔心有人遇害遭分屍，更擔心自身安危，希望警方出面協助調查；警方獲報後不敢大意，立即調閱劉婦住家附近的監視器畫面，卻找不到可疑「人跡」出沒。

警方不死心追查，終於看到肉塊的來源，竟是一隻流浪犬口中叼著肉塊，在巷道間來回遊走，途中不時東張西望，疑似尋找適合藏匿食物的地點。該犬行經劉婦住家時，見門前花盆位置隱蔽，便將肉塊放入盆栽內稍作掩埋後離去，並非人為惡意行為。

警方追查，發現狗狗嘴裡的肉，是附近豬肉攤切下來不要的肉塊，並非人肉，警方將查證結果向劉婦說明後，劉婦得知真相也笑出聲，拍著胸直說還好不是發生命案。

警方表示，本案並無任何治安疑慮，純屬誤會，提醒民眾若發現可疑物品或異常狀況，均可通報警方協助查證，以維護自身與社區安全。

