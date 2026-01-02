為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    花盆藏帶血肉塊嚇壞婦人 警急調監視器真相超爆笑

    2026/01/02 10:36 記者黃佳琳／高雄報導
    一隻流浪狗叼著撿來的豬肉藏在劉婦家門口的花盆裡。（民眾提供）

    66歲劉姓婦人在自家門口花盆裡看到一塊帶血肉塊，劉婦嚇壞，以為發生殺人分屍案，趕緊報警處理，警方獲報後急調監視器，發現肉塊竟是一隻流浪犬從附近豬肉攤叼來藏的，真相曝光也讓劉婦笑出聲，直說還好不是分屍案。

    警方指出，上月30日，家住梓官區的劉姓婦人報案表示，自家門口花盆內發現一塊不明帶血肉塊，她擔心有人遇害遭分屍，更擔心自身安危，希望警方出面協助調查；警方獲報後不敢大意，立即調閱劉婦住家附近的監視器畫面，卻找不到可疑「人跡」出沒。

    警方不死心追查，終於看到肉塊的來源，竟是一隻流浪犬口中叼著肉塊，在巷道間來回遊走，途中不時東張西望，疑似尋找適合藏匿食物的地點。該犬行經劉婦住家時，見門前花盆位置隱蔽，便將肉塊放入盆栽內稍作掩埋後離去，並非人為惡意行為。

    警方追查，發現狗狗嘴裡的肉，是附近豬肉攤切下來不要的肉塊，並非人肉，警方將查證結果向劉婦說明後，劉婦得知真相也笑出聲，拍著胸直說還好不是發生命案。

    警方表示，本案並無任何治安疑慮，純屬誤會，提醒民眾若發現可疑物品或異常狀況，均可通報警方協助查證，以維護自身與社區安全。

    劉姓婦人在自家花盆發現帶血塊。（民眾提供）

