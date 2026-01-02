嘉義縣河川地遭濫倒大批廢棄物 檢警追查跨縣市不法集團

嘉義縣水上鄉赤蘭溪河川地遭非法棄置廢棄物。（嘉義縣環保局提供）

嘉義縣水上鄉赤蘭溪河川地去年遭非法棄置廢棄物，縣環保局透過中央與地方協作，聯手檢察、警政及河川管理機關，運用科技監控與智慧勾稽機制，由台中地檢署破獲跨嘉義、南投、彰化及雲林等縣市非法棄置廢棄物犯罪集團，正持續擴大追查。

嘉義縣環保局去年3月接獲第五河川分署通報水上鄉赤蘭溪河川地遭非法棄置廢棄物，聯手環境部環境管理署南區管理中心及保七總隊展開調查，經現地開挖，確認遭掩埋大量土木或建築廢棄物混合物，面積約352平方公尺、量體達1760立方公尺，衝擊河川生態，後續透過數據資料勾稽與跨縣市溯源，發現不法集團自台中市非法轉運站載運廢棄物至嘉義縣棄置，由台中地檢署指揮查獲不法集團，正擴大偵辦中。

嘉義縣環保局長張輝川表示，非法棄置廢棄物破壞河川生態，影響防洪安全，且經常跨轄區、跨縣市，能破獲此案仰賴中央與地方機關密切合作及科技執法的輔助，讓不法行為無所遁形，後續將依法究責，確保污染者付出應有代價。

張輝川說，針對後續環境復原作業，環保局持續配合中央主管機關及檢察機關，釐清實際污染範圍與環境損害程度，並依法命相關責任人負擔清除處理及環境復原費用，相關復原作業將以維護河川安全、生態保育及防洪功能為優先，確保河川環境逐步恢復原狀。

張輝川說，環保局持續深化科技執法能力與跨機關聯防機制，強力打擊非法案件，民眾若發現疑似非法棄置情事，請立即通報。

台中地檢署指揮偵破不法集團。（嘉義縣環保局提供）

嘉義縣環保局針對此地後續將進行環境復原作業。（嘉義縣環保局提供）

遭掩埋大量土木或建築廢棄物混合物。（嘉義縣環保局提供）

