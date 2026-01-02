為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中大樓暗夜火警！疑夫妻吵架廚房燒棉被 鄰居驚嚇傻眼

    2026/01/02 10:25 記者許國楨／台中報導
    起火點位於廚房，燃燒物為棉被等雜物。（民眾提供）

    台中市北屯區一處高樓住宅，今（2）日凌晨驚傳火警，暗夜中廚房突然冒出火光與燒焦味，嚇得住戶紛紛探頭查看並通報警消，所幸火勢在第一時間即被屋內自動灑水系統撲滅，未釀成更大災情，但仍讓整棟大樓虛驚一場。

    台中市消防局今天凌晨12時52分接獲報案，北屯區大連西路一棟地上23層、地下5層的集合住宅發生火警，且警方通報現場疑似有家庭糾紛情事，屋內不斷傳出燒焦味，立即派遣文昌、水湳及四平分隊前往搶救，由水湳分隊小隊長李其修帶隊，共出動8輛消防車、1輛警備車及22名消防人員。

    消防人員到場時，發現起火點位於住戶廚房，燃燒物為棉被等雜物，火勢已因觸發自動灑水設備自行撲滅，燃燒面積約2至22平方公尺，未再延燒，也未造成人員受困。

    但屋內一名約30歲女子疑因服用藥物，出現肢體無力情形，雖意識清楚，並非因火警受傷，仍由消防人員預防性送往中國醫藥大學附設醫院救治，據了解，案發前有鄰居疑聽聞夫妻爭吵聲，懷疑棉被遭點燃才引發火警，不過詳細起火原因與是否涉及人為因素，仍待警消進一步鑑定釐清。

