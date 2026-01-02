離婚拿不到贍養費 媳婦自製「每日照顧公婆紀錄」向夫家索討300萬

高雄朱姓婦人私刻已故公婆印章，向前夫家索討300萬元扶養費被判刑2月。示意圖（資料照）

朱姓婦人與陳姓丈夫婚後感情不睦，兩人離婚後，朱婦不甘損失大把美好青春，私刻已經過世的公婆印章，蓋在自製「每日照顧公婆紀錄」表上，向陳家六名子女索討300萬元扶養費，結果被陳家子女發現異狀報警，朱婦被依行使偽造私文書罪判刑2月，得易科罰金。

判決指出，2010年4月，朱婦與陳男結婚後，兩人常因生活上的大小事發生衝突，陳男受不了提議離婚，但朱婦不同意，陳男於是向法院訴請離婚，法院於2024年7月判決兩人離婚；離婚官司進行期間，朱婦另向法院主張，自己嫁入後，就一肩扛下照顧公婆的責任，5年來任勞任怨卻沒有收到任何報酬，因此要求陳男六名子女需付每月5萬元，共計300萬元的扶養費給她。

但法官認為朱婦請求無理駁回後，朱婦不甘心，私自刻下已經過世的公婆印章，蓋在自製的「每日照顧公婆紀錄」表上提起抗告，結果被陳家子女發現後報警。

高雄地方法院審理時，朱婦坦承犯行，但辯稱，自己照顧公婆5年是事實，但公婆已往生，無法向他們要贍養費，只能向他家的六名子女要贍養費，雖然「照顧公婆紀錄」是事後才撰寫，但總不能叫往生的人出來作證，所以才會刻公婆的印章來作紀錄；法官認為，朱婦私蓋印章會損及家事法院審理案件的正確性，考量犯罪手法和侵害程度屬中度偏低，因此依行使偽造私文書罪判刑2月，得易科罰金，可上訴。

