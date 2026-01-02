資深女五迷追隨到台中 丟了錢、愛心卡刷不過車資......警伸援

警方協助孟女處理完車資後，讓她最終得以順利入住旅店。（警方提供）

孟姓女子是資深五迷，昨天到台中參加五月天演唱會後，心滿意足的搭小黃準備到旅店入住，結果因現金丟了加上愛心卡刷不過車資，險與小黃運將衍生糾紛，警方獲報到場協助聯繫家屬以匯款方式支付車資，讓孟女最終得以順利入住旅店，平安結束這趟追夢之旅，也讓寒夜多了一份人情溫度。

台中市警一分局繼中派出所昨深夜接獲勤指中心通報，中區繼光街一帶發生計程車費用糾紛，員警馬美莊、張士威立即趕抵現場，發現33歲孟姓女子自洲際棒球場搭乘計程車前往背包客棧，卻在下車時驚覺所持e卡通愛心卡無法支付車資，身上現金又不慎遺失，一時無法結清費用。

請繼續往下閱讀...

由於孟女言語表達略顯不順，現場氣氛一度僵持，警方先安撫雙方情緒，並請司機與孟女一同返回派出所處理，員警耐心協助聯繫家屬，順利由家人匯款支付車資，化解糾紛，考量已是深夜，警方更主動以巡邏車護送孟女前往背包客棧，並確認她完成入住，才放心離去。

過程中警方得知，孟女是資深五迷，自高中時期便仰慕主唱阿信，因偶像影響而選擇就讀設計相關科系，雖然表達較為吃力，但她憑藉設計專長在網路接案，在廣告設計領域逐步站穩腳步，也因此能持續追隨五月天各地演唱會，用行動實踐自立自強、勇敢追夢的人生態度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法