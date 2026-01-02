不爽分手發文辱罵未成年前女友「很破」 男被判拘役

不爽分手，男子竟於Threads發文辱罵、譏諷未成年前女友。圖為苗栗地院。（資料照）

陳姓男子不滿未成年小女友提分手，竟在社群軟體「Threads」上連續發文，不僅公開少女照片，還毒舌怒罵「很破」、「劈腿出名」等不堪字眼。苗栗地院審理後，認定陳男身為成年人卻故意對少年犯誹謗罪，依成年人故意對少年犯散布文字誹謗罪判處陳男拘役30日，如易科罰金，以1000元折算1日。

判決書記載，陳男與前女友交往並同居超過一年，少女於2025年3月間提出分手後搬出同居住處，陳男之後竟於同年4月間接連在Threads帳號上張貼前女友照片。

陳男孩標記前女友帳號稱「每個人都可以」、「時常在劈腿，寂寞難耐」、「缺男人沒打砲都受不了」等語，甚至還發文宣稱有「勁爆分享」，少女發現後憤而報警處理。

法官審理時發現，陳男與少女曾同居長達一年多，明知對方年紀尚輕，卻仍以文字散布不實且失當的言論報復，行為殊非可取；法官審酌陳男犯後坦承犯行，且考量其犯罪動機、言論性質及散布程度，最終依成年人故意對少年犯散布文字誹謗罪，判處拘役30日。

