    首頁 > 社會

    恐怖繼父偷拍2繼女洗澡 還傳性愛片威脅前妻「不准離婚」

    2026/01/02 08:26 記者黃明堂／台東報導
    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    台東1名男子離婚前長期拍攝妻子性愛影像，還長期在浴室內架設手機，偷拍2名未成年繼女沐浴，更在妻子要求離婚時，以散布偷拍影像及性愛影片作為要脅。台東地院審理後，認定被告行為嚴重侵害被害人權利，判處被告應賠償前妻及其2名女兒共計35萬元，全案仍可上訴。

    判決書內容指出，被告與前妻於107年結婚，雙方共同撫養她與前夫所生的2名女兒。不料，被告竟於106至107年間，趁2名繼女分別就讀國小與國中之際，將錄影功能開啟的手機藏匿於浴室水桶或衣物內，非法攝錄兩名少女的隱私部位並存檔。2名被害少女直到多年後東窗事發，才知道自己長期遭繼父窺視，心理受創嚴重，甚至從此對照相活動產生排斥與陰影。

    雙方關係於111年惡化，當她提出離婚要求時，被告竟透過LINE傳送當年竊錄的截圖及妻子本人的性愛影片，威脅若執意離婚便將影像外流。為增加恐嚇效果，被告甚至虛構名為「小芳」的第3人，聲稱影片已轉交他人，並恫稱「只要一離婚難保小芳發出去」、「你自己想怎麼活出活路」，以此方式限制妻子的離婚自由。

    本案刑事部分先前已由花蓮高分院判決定讞，被告因違反本人意願拍攝少年性影像罪及違反個人資料保護法，分別被判處有期徒刑3年8月與10月。民事部分，在審理過程中，被告雖辯稱偷拍行為已超過2年的民事求償時效，但法官駁回了時效抗辯，認定被害人直到111年才察覺受害，求償權並未消滅。法官審酌被告身為繼父，理應保護未成年子女，卻利用信賴關係遂行犯罪，其行為對被害人造成終身難以磨滅的創傷。綜合考量兩造身分、經濟能力後，裁定被告應給付2名繼女各10萬元、前妻15萬元。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

