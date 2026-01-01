強風吹垮台中榮總工地鷹架 市府勒令停工3天內改善

台中榮總工地鷹架因強風倒塌，中市府勒令停工限期改善。（市府提供）

台中榮總工地施工架及圍籬今疑因強風倒塌，幸無人車被波及，台中市都發局已勒令停工，要求施工承造廠商3日內完成改善。

台中榮總一處工地今天傳出疑因強風吹襲，設置在工地外側的大面積鷹架向外傾斜倒塌，鋼架扭曲，幸無人車受波及。

都發局了解後指出，施工架倒塌範圍是台中榮總第二醫療大樓風除室重建、接駁車鋪面暨交通環境改善工程，此次工安意外，初判為今日瞬間強風造成施工架和圍籬倒塌，都發局施工科長曾佑文會同結構技師公會理事長許庭偉現勘後，勒令停工並要求施工承造廠商3日內完成改善。

都發局表示，倒塌範圍施工架經承包商吊車完成拆除，已要求廠商在改善期間落實各項安全措施，並持續列管後續作業，廠商須依規定提送改善計畫，經審核通過後始得申請復工，以維護公共安全。

此外，勞工局說明，案件經初步調查未有勞工受傷，考量工地鄰近東大路，涉及公共安全，勞檢處已即刻要求承攬廠商啟動現場安全管制措施，並針對施工架穩定性立即加固改善。勞工局將持續追蹤廠商改善情形，確保施工及公共安全。

