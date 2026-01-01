為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    強風吹垮台中榮總工地鷹架 市府勒令停工3天內改善

    2026/01/01 22:47 記者蘇孟娟／台中報導
    台中榮總工地鷹架因強風倒塌，中市府勒令停工限期改善。（市府提供）

    台中榮總工地鷹架因強風倒塌，中市府勒令停工限期改善。（市府提供）

    台中榮總工地施工架及圍籬今疑因強風倒塌，幸無人車被波及，台中市都發局已勒令停工，要求施工承造廠商3日內完成改善。

    台中榮總一處工地今天傳出疑因強風吹襲，設置在工地外側的大面積鷹架向外傾斜倒塌，鋼架扭曲，幸無人車受波及。

    都發局了解後指出，施工架倒塌範圍是台中榮總第二醫療大樓風除室重建、接駁車鋪面暨交通環境改善工程，此次工安意外，初判為今日瞬間強風造成施工架和圍籬倒塌，都發局施工科長曾佑文會同結構技師公會理事長許庭偉現勘後，勒令停工並要求施工承造廠商3日內完成改善。

    都發局表示，倒塌範圍施工架經承包商吊車完成拆除，已要求廠商在改善期間落實各項安全措施，並持續列管後續作業，廠商須依規定提送改善計畫，經審核通過後始得申請復工，以維護公共安全。

    此外，勞工局說明，案件經初步調查未有勞工受傷，考量工地鄰近東大路，涉及公共安全，勞檢處已即刻要求承攬廠商啟動現場安全管制措施，並針對施工架穩定性立即加固改善。勞工局將持續追蹤廠商改善情形，確保施工及公共安全。

    相關新聞請見︰

    疑怪風作祟！ 台中榮總外圍工地整片鷹架倒塌

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播