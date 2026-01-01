元旦大禮沒來！1/1 威力彩、今彩539頭獎雙雙摃龜

1月1日開獎的第115000001期威力彩、第115000001期今彩539頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

第115000001期威力彩中獎號碼為「第一區：07、14、22、23、31、35，第二區：01」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共63注中獎，每注可得2萬元；伍獎共334注中獎，每注可得4000元；陸獎共2467注中獎，每注可得800元；柒獎共4235注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬3300注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬932注中獎，每注可得100元；普獎共5萬3740注中獎，每注可得100元。

第115000001期今彩539中獎號碼為「15、16、18、29、36」，頭獎摃龜；貳獎共159注中獎，每注可得2萬元；參獎共6241注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬8756注中獎，每注可得50元。

第115000001期39樂合彩中獎號碼為「15、16、18、29、36」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共235注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9458注中獎，每注可得1125元。

第115000001期3星彩中獎號碼為「797」，壹獎共87注中獎，每注可得5000元。

第115000001期4星彩中獎號碼為「0882」，壹獎共2注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

