為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    開人頭公司淪詐團「人肉提款機」 男慘變豬仔還吞2年刑

    2026/01/01 21:53 記者顏宏駿／彰化報導
    蕭男被詐團抓去擔任環保清潔公司的「人頭負責人」，臨櫃提款被抓，被法院判2年徒刑。（資料照）

    蕭男被詐團抓去擔任環保清潔公司的「人頭負責人」，臨櫃提款被抓，被法院判2年徒刑。（資料照）

    彰化縣蕭男被詐騙集團抓去擔任環保清潔公司「人頭負責人」，公司取得5個銀行帳號收贓款，蕭男也淪為「肉票」，因為臨櫃提領巨款都得由他出面。蕭男遭詐團2名收水手控制，一度想落跑，仍被抓回來軟禁、毆打，直到去年4月到員林的銀行臨櫃提領，行員起疑報警逮人，蕭男被移送法辦，經彰化地院審理，判處2年徒刑。

    判決書指出，29歲蕭男在收水手田男（通緝中）、徐男（另案審理）指示下，前年2月間在桃園成立環保公司，取得公司登記及5個銀行帳戶。

    同年3月30日，被害人盧男匯入200萬元，蕭男從此成了「提款肉票」，被田、徐兩人帶到汽車美容場「看管」。才一天時間，帳戶被詐團其它車手提領剩179萬。田男、徐男見金額龐大，領錢要趁早，押蕭男到銀行臨櫃提領，但金額太大，行員起疑報警，3人鳥獸散。

    蕭男躲到台南友人住處，當晚就被田男、徐男找到，毆打、恐嚇，帶回桃園關進中壢的旅館，沒收手機、反鎖房門，派人看守，形同軟禁。隔天再押他到彰化員林的銀行臨櫃提領，行員又起疑，報警逮捕蕭男。

    法院指出，本案被告雖自稱只是「聽人指示辦事」，但明知帳戶將供詐騙使用，仍甘願配合，甚至在被軟禁脅迫後仍未報警，足見其對法秩序的漠視，因此判處2年徒刑。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播