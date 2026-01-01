開人頭公司淪詐團「人肉提款機」 男慘變豬仔還吞2年刑

蕭男被詐團抓去擔任環保清潔公司的「人頭負責人」，臨櫃提款被抓，被法院判2年徒刑。（資料照）

彰化縣蕭男被詐騙集團抓去擔任環保清潔公司「人頭負責人」，公司取得5個銀行帳號收贓款，蕭男也淪為「肉票」，因為臨櫃提領巨款都得由他出面。蕭男遭詐團2名收水手控制，一度想落跑，仍被抓回來軟禁、毆打，直到去年4月到員林的銀行臨櫃提領，行員起疑報警逮人，蕭男被移送法辦，經彰化地院審理，判處2年徒刑。

判決書指出，29歲蕭男在收水手田男（通緝中）、徐男（另案審理）指示下，前年2月間在桃園成立環保公司，取得公司登記及5個銀行帳戶。

同年3月30日，被害人盧男匯入200萬元，蕭男從此成了「提款肉票」，被田、徐兩人帶到汽車美容場「看管」。才一天時間，帳戶被詐團其它車手提領剩179萬。田男、徐男見金額龐大，領錢要趁早，押蕭男到銀行臨櫃提領，但金額太大，行員起疑報警，3人鳥獸散。

蕭男躲到台南友人住處，當晚就被田男、徐男找到，毆打、恐嚇，帶回桃園關進中壢的旅館，沒收手機、反鎖房門，派人看守，形同軟禁。隔天再押他到彰化員林的銀行臨櫃提領，行員又起疑，報警逮捕蕭男。

法院指出，本案被告雖自稱只是「聽人指示辦事」，但明知帳戶將供詐騙使用，仍甘願配合，甚至在被軟禁脅迫後仍未報警，足見其對法秩序的漠視，因此判處2年徒刑。

