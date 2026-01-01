17歲女會計上班第2天 竟被公司老闆載往摩鐵性侵

將女員工載往摩鐵性侵，高雄科技業負責人判囚。（情境照）

高市某知名科技業蔡姓負責人，帶才上班第2天的女會計看工地，竟將對方載往摩鐵涉嫌性侵，日前被高雄高分院依成年人故意對少年犯強制性交罪，從輕改判徒刑3年2月。

據了解，被告蔡男經營科技生意，員工有5、60人，在業界頗有名氣。2022年10月25日下午，蔡男開車載17歲女會計外出看工地，竟轉往一處汽車旅館，並要求她一同進入。

女子不敢拒絕，上樓進房後，隨即被推倒在床，蔡男涉嫌強行撫摸、舔舐她胸部，甚至指侵得逞。後因她不斷掙扎及藉口上廁所，蔡男始罷手載她返回辦公室。

岡山分局接獲女子報案，傳喚蔡男到案說明，製作筆錄後，依妨害性自主罪，函送橋頭地檢署偵查、起訴﹔蔡男辯稱，不知女子不願與其發生性關係，否認指侵。

地院調查，據女子傳給友人訊息，及她和蔡男對話內容，如案發後當晚，女子即表示不做了，蔡男卻僅詢問「怎麼了餒」而已，未做任何慰留，也未要求她做任何交接、離職手續，她並在短短5分鐘內退出群組，認定確有性侵行為。

院方並審酌蔡賠償40萬元和解，判處有期徒刑3年10月，他不服上訴，被高雄高分院從輕改判3年2月，尚未定案。

