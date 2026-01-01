為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    17歲女會計上班第2天 竟被公司老闆載往摩鐵性侵

    2026/01/01 21:09 記者鮑建信／高雄報導
    將女員工載往摩鐵性侵，高雄科技業負責人判囚。（情境照）

    將女員工載往摩鐵性侵，高雄科技業負責人判囚。（情境照）

    高市某知名科技業蔡姓負責人，帶才上班第2天的女會計看工地，竟將對方載往摩鐵涉嫌性侵，日前被高雄高分院依成年人故意對少年犯強制性交罪，從輕改判徒刑3年2月。

    據了解，被告蔡男經營科技生意，員工有5、60人，在業界頗有名氣。2022年10月25日下午，蔡男開車載17歲女會計外出看工地，竟轉往一處汽車旅館，並要求她一同進入。

    女子不敢拒絕，上樓進房後，隨即被推倒在床，蔡男涉嫌強行撫摸、舔舐她胸部，甚至指侵得逞。後因她不斷掙扎及藉口上廁所，蔡男始罷手載她返回辦公室。

    岡山分局接獲女子報案，傳喚蔡男到案說明，製作筆錄後，依妨害性自主罪，函送橋頭地檢署偵查、起訴﹔蔡男辯稱，不知女子不願與其發生性關係，否認指侵。

    地院調查，據女子傳給友人訊息，及她和蔡男對話內容，如案發後當晚，女子即表示不做了，蔡男卻僅詢問「怎麼了餒」而已，未做任何慰留，也未要求她做任何交接、離職手續，她並在短短5分鐘內退出群組，認定確有性侵行為。

    院方並審酌蔡賠償40萬元和解，判處有期徒刑3年10月，他不服上訴，被高雄高分院從輕改判3年2月，尚未定案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播