孝子郵差遭大樹壓死國賠146萬 8旬母淚崩「太少了」

8旬母淚崩說「太少了」。（資料照）

彰化縣芬園鄉社口郵局49歲孫姓郵差，執勤途中遭倒塌的黃花風鈴木壓死，家屬提國賠求償321萬元，台中地院判公路局應賠146萬元，消息傳到被害人芬園鄉的老家，80歲老母受訪淚崩說「太少了！」她兒子是「吃人頭路，難道雨天就不用上班嗎？」她們家人討論後會決定是否上訴。

孫母指出，她兒子當時送信竟被倒塌路樹壓死，連樹枝都插入脖子，死狀甚慘；顯見樹木維護、風險管理有重大疏失，請求國賠321萬元，竟然才判賠146萬元，整整少了一倍多，「實在太少，覺得實在很不值」；她兒子從事郵差這麼多年盡忠職守，公路局竟然說「孫雨天出勤也有過失」，下雨天難道就不用上班？這段日子以來很難熬，只要想到兒子就會哭，想要兒子入夢但都無法如願，只能燒香拜佛為兒子祈福，並希望他在天之靈保佑全家人。

孫員任職已25年，2024年時值49歲還沒結婚，軍中退伍後就考取郵差，工作相當認真，家裡還有80歲的母親，以及姊姊與弟弟，為人熱心對長輩孝順，人人都稱讚。

2024年4月26日孫員騎乘郵務車送信行經芬園鄉彰南路1段時，路旁1棵黃花風鈴木正巧應聲倒塌，不偏不倚壓到孫員，孫員連同機車被壓在大樹底下。消防局用破壞器材將大樹鋸開後，將郵差拉出，送醫搶救仍因傷重不治。母親節舉行公祭，車隊行經其生前服務的郵局，大批鄉親與郵局同事都列隊致敬，不少人紅了眼眶，還有人當場淚崩高喊「下班了！」場面哀戚。

孫姓郵差遭倒塌大樹壓死。（資料照）

孫姓郵差出殯車隊行經其生前服務的郵局，民眾列隊敬禮高喊「下班了！」（資料照）

孫姓郵差遭倒塌的大樹壓住，民眾趕往搶救。（資料照）

