寒流來襲老翁卻衣著單薄站在路旁 警方火速訪查助他回家

警方幫助賴姓老翁返家。（記者王冠仁翻攝）

80歲林姓老翁有失智症狀，平時跟家人一起住在台北市北投區，生活起居都由家人照料，但他某次趁家人不注意之際，自行外出，沒想到出門不久就走丟。幸虧當時員警巡邏經過，發現林翁衣著單薄、呆坐路旁，由於他身上沒有證件，警方認為他穿著單薄的睡衣睡褲就出門，以此研判住家應該在附近；警方於是拍下他的照片，在周邊訪查，果然順利查出身分幫助他返家。

北市警北投分局石牌所巡佐林耀珉、警員陳紀甯，某次巡邏經過西安街一段附近巷弄時，眼尖發現路旁有一位老翁嘴唇泛白，體力不支跌坐路旁，神情呆滯。由於近來寒流發威，寒風刺骨，老翁卻只穿著單薄睡衣，明顯有異；員警上前關心，但老翁說不出自己身分與住址，警方於是先將他帶回派出所休息。

由於老翁無法正常表達，身上也沒有證件，警方試圖以警政系統查出老翁身分，但多次搜尋卻沒有結果。警方這時認為他身穿單薄衣物，極有可能是當地住戶，於是拍下他的照片，到附近的自強市場訪查，經詢問多位民眾，最終這才確認他就是住在附近的賴姓老翁，警方隨即聯繫其家人前來，幫助他返家。

北投分局呼籲，民眾家中如有失智老人，可利用警察機關積極推動失智老人指紋捺印工作，透過指紋資料之建檔，當老人不幸走失時，能迅速以指紋確認身分，助其早日聯繫上親人，有需要利用此服務之民眾可就近至警察單位申請，身上亦可配戴辨識身分之物品，如有走失方可迅速聯繫，避免憾事發生。

