    首頁 > 社會

    餐廳千金搶老公！愛巢情趣內衣、成人用品玩很大 元配崩潰提告

    2026/01/01 16:11 記者許國楨／台中報導
    台中地院判林男、謝女應給付元配40萬元。（資料照）

    台中市一名女子意外發現，丈夫竟與她口中的「好姐妹」暗通款曲，兩人不僅頻繁約會，更在外租屋共築愛巢，還藏放大量情趣內衣與成人用品，女子崩潰提告求償，台中地院審理後，認定兩人逾越一般男女分際，侵害配偶權，判兩人應連帶賠償元配40萬元。

    該名元配控訴，謝姓女子是台中知名餐廳千金，早知她與林男已婚生子，卻在人前與她以姐妹、好友相稱，背地裡卻頻繁邀約林男喝酒、出遊發展不正當關係，直到她察覺丈夫行徑反常，多次追問之下，林男才坦承外遇事實。

    更令元配難以承受的是，林男自白曾在外承租套房，專供與謝女約會發生性關係，屋內不僅張貼兩人親密合照，還存放多達7、8套情趣內衣，包括馬甲、丁字褲、絲襪，並擺有按摩棒、手銬、潤滑油等用品，元配認為兩人行徑已嚴重踐踏婚姻界線，導致她身心受創，形同獨自承擔育兒與家庭責任，向林、謝二人求償100萬元。

    林男到庭不爭執外遇事實，但坦言經濟能力有限，無法負擔高額賠償，謝女則辯稱，是林男長期向她哭訴婚姻不睦，她在安慰過程中才一時越界，事後已深感懊悔並主動要求結束關係，反指元配索賠金額過高，且以訊息騷擾造成她精神壓力。

    台中地院審酌，林男與謝女均不否認曾牽手、接吻、擁抱及發生性行為，兩人行為已逾越正常社交分際，對元配配偶權造成重大侵害，衡量雙方身分、收入及侵害程度後，判林男、謝女應給付元配40萬元，可上訴。

