    社會

    邊開車邊放沖天炮燒毀路邊機車 中和警跨年夜攔截莽男送辦

    2026/01/01 16:12 記者鄭景議／新北報導
    舒姓男子疑似為了慶祝跨年，竟從駕駛座點燃沖天炮並往窗外亂丟，意外引燃路旁1輛機車。（記者鄭景議翻攝）

    舒姓男子疑似為了慶祝跨年，竟從駕駛座點燃沖天炮並往窗外亂丟，意外引燃路旁1輛機車。（記者鄭景議翻攝）

    41歲的舒姓男子今日凌晨1時許駕駛轎車，行經新北市中和區秀朗路三段時，疑似為了慶祝跨年，竟從駕駛座點燃沖天炮並往窗外亂丟，意外引燃路旁1輛機車，導致機車起火燃燒。中和分局獲報調閱監視器追查，迅速在路口攔截涉案車輛將舒男逮捕，全案依公共危險及毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。

    中和分局表示，今日凌晨接獲廖姓男子報案指出，他在秀朗路三段目擊一輛白色轎車經過時，駕駛座突然飛出燃燒中的沖天炮，隨後路邊的機車便起火燃燒。廖男見狀反應機警，立即拿起滅火器將火勢撲滅，所幸並未造成人員傷亡。

    警方隨後通知鑑識人員到場採證，並傳喚78歲的張姓女車主與報案人廖男協助說明。經調閱周邊監視器畫面，警方掌握舒男駕駛轎車行蹤，立刻發動攔截圍捕，隨後順利在四維路與忠孝街口攔下該輛轎車，將駕駛舒男帶回派出所調查。

    舒男到案後對丟擲鞭炮的行為供認不諱，警方詢問後認定他的行為已觸犯公共危險罪。中和分局強調，對於各類危害公共安全的行為絕對嚴查嚴辦，全案在偵訊過後，已將舒男依公共危險及毀損罪嫌移請新北地檢署偵辦。

