幫友討債反成肉票！台中義氣男遭設局毒打勒索200萬 主嫌判5年

台中市太平區林姓男子代討賭債，卻被對方打成重傷，甚至淪為肉票遭索討200萬元「贖身費」，台中高分院審酌3名共犯已與被害人達成和解，宣告緩刑。（資料照）

台中市太平區林姓男子2023年應友人之託，前往彰化向許姓男子討賭債，沒想到對方早設下圈套找來陳姓等3名同夥持兇器圍毆，將他打到頭破血流、聽力受損，甚至淪為肉票遭索討200萬元「贖身費」，所幸林男乘隙逃出報警，才結束這場惡夢。

彰化地院一審認定，許男策畫整起暴力行為，涉犯攜帶兇器強盜未遂罪，判處5年徒刑，其餘陳男、莊男與粘男則依攜帶兇器剝奪他人自由罪，分別判處1年6月至2年2月不等，3人不服提起上訴。台中高分院法官審酌3名共犯已各賠償被害人17萬元並達成和解，改判陳男2年、莊男1年8月、粘男1年4月，均宣告緩刑3年，全案仍可上訴。

請繼續往下閱讀...

經查，林男因友人「阿新」與許男有網路簽注賭債糾紛，受託協助索討，2023年6月29日晚間，林男從台中前往彰化許男住處要債，未料許男早已聯絡陳男、粘男與莊男到場助陣，4人分持狼牙棒、鐵條與鐵棍，對林男展開猛烈攻擊。

期間林男一度已逃跑到遮雨棚外面，想要爬圍牆出去，結果被許男等人抓回來又是一陣毒打，林男當場被打得倒地不起，頭皮撕裂、全身多處擦挫傷，甚至出現腦震盪、雙耳鼓膜穿孔，造成雙側傳導性聽力障礙，但4人仍不罷休，進一步以麻繩綑綁林男手腳強押上車。

過程中許男揚言不交出200萬元就別想離開，還說後院很多土，可以挖個洞將林男埋起來，隨即將林男押回其台中太平區住處，直到當晚10時30分左右，莊男跟許男、陳男爆發爭執，現場一度失控，林男得以把握空檔掙脫逃出，第一時間向警方報案，整起案件才曝光。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法