為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    幫友討債反成肉票！台中義氣男遭設局毒打勒索200萬 主嫌判5年

    2026/01/01 15:30 記者許國楨／台中報導
    台中市太平區林姓男子代討賭債，卻被對方打成重傷，甚至淪為肉票遭索討200萬元「贖身費」，台中高分院審酌3名共犯已與被害人達成和解，宣告緩刑。（資料照）

    台中市太平區林姓男子代討賭債，卻被對方打成重傷，甚至淪為肉票遭索討200萬元「贖身費」，台中高分院審酌3名共犯已與被害人達成和解，宣告緩刑。（資料照）

    台中市太平區林姓男子2023年應友人之託，前往彰化向許姓男子討賭債，沒想到對方早設下圈套找來陳姓等3名同夥持兇器圍毆，將他打到頭破血流、聽力受損，甚至淪為肉票遭索討200萬元「贖身費」，所幸林男乘隙逃出報警，才結束這場惡夢。

    彰化地院一審認定，許男策畫整起暴力行為，涉犯攜帶兇器強盜未遂罪，判處5年徒刑，其餘陳男、莊男與粘男則依攜帶兇器剝奪他人自由罪，分別判處1年6月至2年2月不等，3人不服提起上訴。台中高分院法官審酌3名共犯已各賠償被害人17萬元並達成和解，改判陳男2年、莊男1年8月、粘男1年4月，均宣告緩刑3年，全案仍可上訴。

    經查，林男因友人「阿新」與許男有網路簽注賭債糾紛，受託協助索討，2023年6月29日晚間，林男從台中前往彰化許男住處要債，未料許男早已聯絡陳男、粘男與莊男到場助陣，4人分持狼牙棒、鐵條與鐵棍，對林男展開猛烈攻擊。

    期間林男一度已逃跑到遮雨棚外面，想要爬圍牆出去，結果被許男等人抓回來又是一陣毒打，林男當場被打得倒地不起，頭皮撕裂、全身多處擦挫傷，甚至出現腦震盪、雙耳鼓膜穿孔，造成雙側傳導性聽力障礙，但4人仍不罷休，進一步以麻繩綑綁林男手腳強押上車。

    過程中許男揚言不交出200萬元就別想離開，還說後院很多土，可以挖個洞將林男埋起來，隨即將林男押回其台中太平區住處，直到當晚10時30分左右，莊男跟許男、陳男爆發爭執，現場一度失控，林男得以把握空檔掙脫逃出，第一時間向警方報案，整起案件才曝光。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播