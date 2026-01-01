為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    貢寮龍洞1釣客遭大浪捲走！ 海陸聯手搜救中

    2026/01/01 14:57 記者林嘉東／新北報導
    新北市貢寮區龍洞一支磯釣場元旦午後傳出1名釣客被浪捲走意外，新北市消防局獲報馳援，在龍洞海域搜救中。（記者林嘉東翻攝）

    新北市貢寮區龍洞一支磯釣場元旦午後傳出1名釣客被浪捲走意外，新北市消防局獲報馳援，在龍洞海域搜救中。（記者林嘉東翻攝）

    新北市貢寮區龍洞一支磯釣場，今（1日）午後傳出1名釣客遭大浪捲走。新北市消防局、海巡署第二岸巡隊官兵獲報馳援，在龍洞海域搜救中。

    新北市消防局第六救災救護大隊下午1時許獲報，貢寮區龍洞一支磯釣場海域有1名釣客遭浪捲走，貢寮分隊員緊急出動至貢寮區西靈巖寺及四季灣集結後，沿龍洞沿海搜救。

    海巡署澳底海巡隊、第二岸巡隊官兵也出動巡防艇前往搜救。據悉，失蹤的釣客為43歲陽姓越南籍男子，在龍洞一支磯釣場垂釣時被浪捲走。轄區新北市瑞芳警分局獲報，釐清失聯釣客身分中。

    新北市貢寮區龍洞一支磯釣場元旦午後傳出1名釣客被浪捲走意外，新北市消防局獲報馳援，在龍洞海域搜救中。（記者林嘉東翻攝）

    新北市貢寮區龍洞一支磯釣場元旦午後傳出1名釣客被浪捲走意外，新北市消防局獲報馳援，在龍洞海域搜救中。（記者林嘉東翻攝）

    新北市貢寮區龍洞一支磯釣場元旦午後傳出1名釣客被浪捲走意外，新北市消防局獲報馳援，在龍洞海域搜救中。（記者林嘉東翻攝）

    新北市貢寮區龍洞一支磯釣場元旦午後傳出1名釣客被浪捲走意外，新北市消防局獲報馳援，在龍洞海域搜救中。（記者林嘉東翻攝）

    新北市貢寮區龍洞一支磯釣場元旦午後傳出1名釣客被浪捲走意外，海巡官兵持續在龍洞海域搜救中。（記者林嘉東翻攝）

    新北市貢寮區龍洞一支磯釣場元旦午後傳出1名釣客被浪捲走意外，海巡官兵持續在龍洞海域搜救中。（記者林嘉東翻攝）

