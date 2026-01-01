交警騎重機違規左轉還嗆直行民眾 中和分局不護短開罰

新北警中和分局交通分隊許姓警員執行勤務，行經路口左轉未禮讓直行的白色轎車，遭到對方按喇叭示警。（記者鄭景議翻攝）

新北市警局中和分局1名交通分隊許姓警員，上月29日下午騎大型重型機車準備處理車禍，行經路口左轉時未禮讓直行的白色轎車，遭到對方按喇叭示警，許員隨即攔下對方理論，不僅與民眾發生言語衝突，還回嗆直行車「並非帝王條款」、「沒有絕對路權」。中和分局調查後認定許員未依規定開啟警示燈與警笛，法律上並無優先路權，已依法對自家警員開出罰單並給予行政處分。

這起衝突發生在上月29日下午3點左右，地點位於中和區安平路與宜安路口。許姓警員當時正趕往處理交通事故，在路口左轉時，對向一輛白色轎車見狀按鳴喇叭，許員當下誤以為駕駛有緊急需求，隨即停下車詢問，隨後雙方激烈口角，許員嗆民眾「我左轉怎麼了嗎」、「你行車觀念不好」、「我沒有鳴笛我就不是警察嗎」。

請繼續往下閱讀...

白色轎車駕駛不滿指出，依照規則左轉車應禮讓直行車，許姓警員卻反駁認為這僅是安全規範，並非絕對的帝王條款。雙方溝通過程中，許員情緒控管失當，導致場面一度火爆。

中和分局獲報後調閱路口監視器與行車紀錄器釐清，交通組組長吳伯書指出，許姓警員當時雖然正在執行公務，但過程並沒有開啟警示燈或鳴笛，因此不具備道路優先通行權，仍應遵守一般路權規則，禮讓直行車先行。

中和分局強調，警方對此採取不護短立場，針對許男轉彎未讓直行車的違規行為，已依道路交通管理處罰條例第四十八條規定開出罰單；此外，針對其情緒控管不佳、與民眾發生言語糾紛損及警察形象部分，也同步核予行政處分。警方表示，未來將持續精進同仁的執法專業，以提升執法品質並維護民眾權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法