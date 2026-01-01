金門跨年夜不平靜 高空放煙火地面「草埔」燒掉5600平方公尺

金門歐厝出海口草埔發生火警，在強勁風勢助長下一點點火花就可能引起火勢擴大蔓延。（讀者提供）

金門跨年夜不平靜，除了天空600秒的煙火，地面歐厝海邊的草埔也發生火警，到今天早上還在延燒，總計燃燒面積5600平方公尺，幸未造成人員傷亡；由於起火時間剛好銜接午夜時分，不排除和跨年煙火有關，但真正起火原因，有待消防局鑑定釐清。

金門縣消防局救災救護指揮中心指出，1日凌晨0點許至白天陸續接獲多起山林田野火災報案，地點分別在縣立運動場及歐厝海邊，其中火場面積較大的火災在歐厝出海口，由於東北季風影響，風勢強勁，加上現場雜草茂密，火勢直撲附近泗湖出海口，險些不可收拾，。

火場指揮官第1大隊大隊長董必文說，當時發現火勢有蔓延跡象，隨即指示所屬部署水線，迅速截斷火勢蔓延路徑，在確保水源供給無虞後展開滅火搶救；金城及金寧分隊均到場加入搶救行列，計出動各式消防車輛18車次，消防人員28名，義消楊俊豪也到場協處，火勢迅速獲得控制，初估燃燒面積約5600平方公尺。

中央氣象署針對東北季風偏強，對包括金門縣在內的全台17個縣市發布強風特報，風勢自1日持續到2日晚上。董必文呼籲，近期天氣乾燥且風勢強勁，火災蔓延風險大幅增加，民眾務必提高消防安全意識，在享受節慶歡愉氣氛的同時，若真有燃放爆竹煙火的需求，也要向消防單位提出申請，並遵守「5要5不」原則：1.要選購貼有認可標示的產品。2.要詳閱產品使用說明。3.要選擇空曠、無易燃物的地點。4.不可對人、車、建築物發射。5.不可串接、堆疊或同時大量燃放，以免違反消防法及空氣污染防制法等規定。

金門歐厝出海口火警，大批消防人員趕到現場投入搶救。（讀者提供）

金門歐厝海邊火警，消防人員進場灌救。（金門消防局提供）

金門歐厝海邊發生「火燒埔」，在風勢助長下，火勢快速向外擴散。（金門消防局提供）

