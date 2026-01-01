為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    忍未條！ 惡狼躲女租客衣櫃 趁洗澡差點性侵得手

    2026/01/01 14:24 記者徐聖倫／新北報導
    仗義救人的鄰居正追逐逃跑的彭男。（記者徐聖倫翻攝）

    30歲彭姓男子於新北市泰山某分租套房租屋，去年下旬隔壁套房搬來1妙齡女子，彭男覬覦其美色，去年11月29日潛入女子房間躲在衣櫃，待其下班返家準備洗澡時突襲，被害人當場大叫呼救，隔壁房間住客趕來救人，彭男則趁機脫逃。當晚，警方守株待兔，順利將彭男逮捕，他則稱「我忍不住」，警詢後依法送辦。

    彭男平時無業，去年下半年被害人搬進分租套房後，彭男偶然見到她的身影便念念不忘，11月29日彭男決定動手，趁被害人還沒下班，把門撞開後反鎖，戴著口罩躲在衣櫃內，就這樣靜靜等待被害人返家。

    當晚6時許，被害人不疑有他回到租屋處，回家第一件事就是脫衣洗澡，等了1個小時的彭男見時機成熟，跳出衣櫃狠抓住被害人，準備施以性侵害，被害人當場大叫，引來同層其他租客注意。鄰居1名男子聞聲趕緊前往營救，彭男見苗頭不對趕緊落跑，下樓徒步逃離現場，雙方追逐一陣仍被彭男兔脫。

    警方獲報隨即展開調查，並掌握彭男身分動向，決定在該公寓守株待兔。彭男自以為戴著口罩沒人知道他的長相，隔日凌晨2時竟大搖大擺返回公寓假裝下班返家，警方上前攔查他還一度稱「你們在說什麼？」直到警方秀出證據他才肯就範。

    彭男向警方供稱，他很喜歡這名被害人，每天都在想她，實在「忍不住」遂決定犯案。警詢後，依妨害性自主罪嫌，將彭男移送法辦。

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

