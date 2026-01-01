高雄9個月大女嬰獨留家中死亡 檢警：夫妻至少涉嫌過失致死罪

橋頭地檢署（資料照）

高雄市一名9個月大女嬰被獨留家中，父母返家後發現沒有生命跡象，將女嬰送醫急救仍不治，且女嬰身上有明顯外傷，橋頭地檢署今天初步相驗，將女嬰父母依過失致死罪諭令交保5萬元，是否虐童將於明日解剖複驗釐清。

一對年輕夫妻昨天上午將9個月大女嬰獨留家中後外出，下午返家赫見女嬰已無生命跡象，送醫急救仍宣告不治。

據女嬰母親向警方表示，昨天上午餵食女嬰後，與丈夫騎車外出，獨留女嬰於租屋處，2人一度返家換車，到外縣市領養狗，卻未進門查看女嬰，直至下午返家時，發現女嬰已無生命跡象，趕緊送醫搶救，無奈仍宣告不治。

據了解，女嬰母親未滿20歲生育，父親非生父為繼父；警方據報隨趕往醫院了解，初步檢視女嬰口腔內有溢奶情形，由於女嬰身上有明顯外傷，將追查夫妻2人是否涉嫌虐童。

橋頭地檢署今天初步相驗，夫妻坦承獨留女嬰在家中不小心造成死亡，檢方訊後將2人依過失致死罪，諭令交保5萬元，至於女嬰身上傷勢如何造成、有無兒虐情況，仍待解剖複驗釐清死因，才能正式鑑定報告，全案檢警偵辦中。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

